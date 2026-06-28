データセンター拡大の裏で進む電力制約　新NISAが見るべき長期テーマ

生成AIの普及でデータセンター関連銘柄に注目が集まっている。ただし、データセンター需要は短期間で一気に成長するテーマというより、電力インフラの整備とともに進む長期テーマと見る必要がある。

新NISAで成長投資枠を使う投資家にとっても、短期の値上がりだけでなく、時間をかけて成長テーマを見極める視点が重要になる。

データセンターは、生成AIやクラウドサービスを支える重要なインフラである。AIを動かすには高性能半導体や大量のサーバーが必要だが、それらを24時間稼働させるには安定した電力も欠かせない。建物や設備を増やすだけでは、データセンターの成長は完結しない。

国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のデータセンターの電力消費は2024年の415TWhから、2030年には約945TWhへ増える見通しである。TWhは電力量を示す単位である。2030年の規模は、現在の日本の総電力消費をやや上回る水準とされる。

AI需要の拡大は、半導体だけでなく電力需要も押し上げている。

問題は、電力需要が増えること自体ではない。発電設備、送電網、変電設備、冷却設備などの整備には時間がかかる点である。資源エネルギー庁も、データセンターの増加に伴い電力需要が増える中で、エネルギー効率の改善が重要になると説明している。

このため、データセンター関連銘柄を見る際は、単に「AI需要があるから伸びる」と考えるだけでは不十分である。

関連産業には、半導体、メモリー、光ファイバー、電線、電力設備、冷却技術などがある。だが、それぞれの企業がいつ売上や利益に反映できるかは、事業内容や投資回収の時間軸によって異なる。

新NISAの成長投資枠では、個別株やETF、投資信託を通じて成長テーマに触れることができる。一方で、短期で人気化したテーマ株は値動きも大きくなりやすい。データセンター関連も例外ではなく、期待が先行すれば株価が実態より先に上がる場面もある。

だからこそ、データセンター需要と電力不足は、短期売買の材料ではなく長期投資のテーマとして捉えたい。

電力インフラの整備には時間がかかるため、データセンター関連の成長は数年単位で確認するテーマになりやすい。投資家は、目先の株価上昇だけでなく、需要が業績に反映されるまでの時間を考える必要がある。

新NISAで重要なのは、人気テーマを急いで追うことではない。データセンター需要のように、社会インフラの整備とともに進むテーマを、長い時間軸で理解することだ。電力不足という制約を知ることで、AI関連投資をより冷静に見る視点が持てるだろう。