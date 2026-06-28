◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル、良）

サマー２０００シリーズ第１戦が１５頭で争われ、北村友一騎手騎乗で７番人気のケリフレッドアスク（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ）は直線競り合うも２着に終わった。

レースでは４角１０番手から脚を伸ばすも、半馬身差届かず。勝ち馬は最後の直線で外側に斜行し、ケリフレッドアスクの進路に影響を与えたとして長い審議になったが、到達順位のまま確定した。昨年９月の紫苑Ｓに続く重賞２勝目はならなかった。

勝ったのは１０番人気で小林美駒騎手騎乗のファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）。道中後方から早めのまくりで差し切った。勝ちタイム１分５７秒７は、２５年ヴェローチェエラのコースレコード１分５７秒６に０秒１差の好時計。９番人気のピースワンデュック（佐々木大輔騎手）が３着だった。

北村友一騎手（ケリフレッドアスク＝２着）「結果として残念でした。勝ち馬がまっすぐ走って、僕の馬の勢いならかわしていたんじゃないかという手応えでした」