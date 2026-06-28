今や、日本のみならず世界中から人気を集めているサンリオキャラクター。その人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」が、4月9日〜5月24日の期間で開催され、6月28日にパシフィコ横浜で行われた「サンリオフェス2026 in みなとみらい」内で、その結果発表が行なわれた。

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©時事通信社

今回1位を獲得したのは、昨年も1︎位だったポムポムプリン︎。大賞に輝いた途端、嬉しそうにステージの上を駆け回り、シナモロールやポチャッコとハグをして喜びを分かち合う姿も。「僕、本当に1位なの!? やった〜！ みんなたくさんエールを送ってくれたんだね。ありがとう。みんなだーいすき！ 僕からもみんなにたくさんエールを送るから、これからもよろしくね︎」とスピーチする姿が印象的であった。

ちなみにこの結果、サンリオファンにとっては納得のいくものである一方、サンリオについて「なんとなく知っている」層の中には「サンリオといえば、ハローキティではないのか？」と疑問に思う人もいることと思う。

そこで今回はサンリオキャラクター大賞、および近年の人気キャラクターの傾向を紹介しよう。

「日本一盛り上がる選挙」の始まりは40年前

サンリオキャラクター大賞の始まりは、1986年。今も発刊され続けているサンリオの機関紙『いちご新聞』内の特集で、大賞を獲ったキャラクターが『いちご新聞』の表紙を飾れるという企画として始まったのだそうだ。

ちなみに、その第1回目の大賞に輝いたのは、ザシキブタ。キャラクター大賞が始まる少し前、1984年にデビューしたキャラクターで、のんびり屋さんだけど、好奇心いっぱい。フランスの片田舎生まれという豚のキャラクター。大賞の結果、見事『いちご新聞』の表紙を飾ることになった。

そんなサンリオキャラクター大賞だが、スマートフォンで誰でも参加できるようになったことが追い風となり、40周年を迎えた2025年の総得票数は、史上最多の6316万696票（前年比111%）と驚異的な数字をマーク。日本国内だけでなく、海外からの参加も増えており、その海外順位に各国の“色”が出ることも毎度話題になる。

例えば、日本ではあまり知名度の高くないチョコキャットという黒猫のキャラクターがブラジルでは1位、アメリカではポムポムプリンに次いで2位をマークしている。サンリオの広報担当者によれば、カラフルなキャラクターが主流だった北南米で、チョコキャットのシンプルなデザインと色味がかえって新鮮に映り、人気が出たという。

それぞれの地域でなぜそのキャラクターが人気か調べてみると、なかなかおもしろい結果や気づきを得られるのも、サンリオキャラクター大賞の楽しみのひとつだ。

キティでもマイメロでもない…「あのキャラ」が1位になる理由

さて、冒頭に戻るが、今年の順位を見てみると“サンリオの顔”とも言えるハローキティは5位、マイメロディは7位という結果である。

その代わりに、1位を獲得したのはポムポムプリン、2位はシナモロール、3位はポチャッコ。実はこの3キャラクターには、「犬の男の子」という共通点がある。そう聞くと「なるほど、犬のキャラクターが強いのか」と思う一方、ライト層の中には「ポムポムプリンってゴールデンレトリバーなの!?」「シナモロールって、うさぎじゃないの？」と彼らが犬であるという事実をそもそも知らない人も多い。

その中で、この3キャラクターが躍進している理由の1つに、サンリオキャラクター＝子どもや女性が好きなものであるという意識からの脱却があると考えられる。

幼い頃からサンリオキャラクターに親しみを持っていた筆者だが、昨今、サンリオの直営店である「サンリオギフトゲート」やテーマパーク「サンリオピューロランド」、「ハーモニーランド」に行くと、男性客が増えたなという所感がある。また、日常生活においても同様の印象を受ける機会が多い。スマートフォンのケースや、そこに挟んでいるステッカーにサンリオキャラクターを選んでいる男性は確実に増えた。

今さら性別でどうこう言うつもりはないが、ジェンダーレスという言葉が広まってきたあたりから、サンリオキャラクターたちの見せ方も大いに変わってきたように感じる。実際に、それまでは女性向けのアパレルグッズとコラボすることが多かったのに対して、最近ではメンズブランドから商品が出たり、野球日本代表「侍ジャパン」とコラボしたりと、男性ファンを意識した展開も珍しくない。

特に、シナモロールは幅広い世代に愛されるキャラクターの象徴だと言える。彼は子犬の男の子ではあるものの、見た目は「白いうさぎ」のよう。しかし、そのキャラクター性は一言には収まらず、時としてヒーローのようにカッコよく、またある時にはリボンをつけてかわいらしく、どんな見せ方も楽しんでいる姿が魅力的だ。

シナモロールに限ったことではないが、サンリオキャラクターには良い意味で余白がある。それはこのキャラクターはこうあるべき、と決めつけず、こんなこともできると可能性を提示するような余白だ。それゆえ、なぜこのキャラクターが人気なのかといった好きの形を定義することは非常に難しい。ただ、あえてその理由を述べるのであれば、性別問わずに直感的に「かわいい！」「カッコいい！」と感じさせる、いろんな感情にさせてくれる余白を多く持つのが、この3キャラクターの特徴なのではないだろうか。

「応援よろしくね〜♡」SNSの使い方も順位に影響

また、近年はSNSでの発信もキャラクター大賞の結果に大きく反映されているように感じる。というのも、サンリオキャラクター大賞期間中のSNSの使い方は、キャラクターによってさまざまなのだ。

例えば、ポムポムプリンは今年、キャラクター大賞の投票が始まったのと同日に「みんな〜☆ 今年のサンリオキャラクター大賞がはじまったよ！ 応援よろしくね〜♡」と発信し、投票期間の締切が近づくと「ラストスパートがんばろうね〜☆ えいえいおー！」と直接投票を呼びかけている。

一方のマイメロディは投票期間の最終日に「おうえんしてくれた みんなに ありがとうを つたえたいの♡」と感謝を綴るなど、この大会にかける思いもキャラクターによって異なる印象だ。

特に、今年はデビュー30周年を迎えたポムポムプリンが非常に勢いのある印象だった。実際、中間発表でも1位をマークした彼が、このまま逃げ切ることができるのか、それとも初回速報で1位だったシナモロールが首位を取り返すのか、開票までファンはドキドキしたことだろう。

とはいえ、サンリオキャラクター大賞の楽しみはこういった上位の順位争いだけではない。そもそも450キャラクター以上いると言われているサンリオキャラクターの内、90キャラクターが参加する年に1度のイベントなので「こんなキャラクターいたんだ？」や「このキャラクターってサンリオだったの!?」と偶然の出会いをデザインしてくれるのも魅力になっている。

そこからどんどん“推し増し”し、イベントが終わる頃にはサンリオにどっぷりハマっているという人も毎年のように見てきた。今年も大盛況のうちに幕を閉じたサンリオキャラクター大賞は、これからどのようなムーブを見せていくのか。来年以降も注目だ。

（於 ありさ）