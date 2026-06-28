美輪明宏さん死去 91歳 老衰のため 公式発表【全文】 約3ヶ月前に体調を崩し…最後の“一言”を伝える
歌手で俳優の美輪明宏さんが6月20日に死去した。91歳だった。オフィスミワが公式サイトで28日に公表した。
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
公式サイトに「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
「なお、葬儀告別式につきましては本人の意向により近親者のみで執り行いました。お別れ会や偲ぶ会の予定はございません。誠に勝手ながら、ご香典ご供花につきましては辞退させていただきます」とした。
そして「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました」と明かした。また、美輪さんが生前したためた直筆メッセージが公開された。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのを」きっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
■訃報（全文）
突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、
六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。
生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、
いつも温かく支えていただきましたこと、
本人ならびに弊社社員一同、
心より感謝申し上げます。
なお、葬儀告別式につきましては
本人の意向により近親者のみで執り行いました。
お別れ会や偲ぶ会の予定はございません。
誠に勝手ながら、ご香典ご供花につきましては
辞退させていただきます。
この一年は、高齢のため仕事をセーブし、
体力の回復に努めておりました。
約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。
最後は「ありがとう」と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。
都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、
棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました。
生前の美輪明宏から直筆のメッセージを預かっております。
（直筆メッセージ画像略）
世界各地で戦争や災害が起き、地震や洪水など大きな災害も後を絶ちません。
そのたびに多くの尊い命が理不尽に奪われる悲しい世の中になってしまいました。
日本国内でも闇バイト、通り魔、SNSによる誹謗中傷など、
平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えているようです。
美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、
すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。
その願いを込めたメッセージです。
本人が常々口にしていた言葉です。
令和八年六月二十八日
株式会社オフィスミワ一同
【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さん
公式サイトに「訃報」が掲載され、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。
そして「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました」と明かした。また、美輪さんが生前したためた直筆メッセージが公開された。
美輪さんは、長崎県出身。16歳でプロの歌手となり、銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」を拠点にクラシック・シャンソン・タンゴ・ラテン・ジャズを歌って注目を集めた。1957年に「メケメケ」が大ヒット。また日本におけるシンガーソングライターの元祖として「ヨイトマケの唄」ほか多数の曲を自作。現在までコンサート・舞台・映画・テレビ・講演・著作と多方面で活躍。2012年、77歳にしてNHK紅白歌合戦に初出場した。
俳優としては、「演劇実験室天井桟敷」の旗揚公演『青森県のせむし男』『毛皮のマリー』への参加・主演したのを」きっかけに、『黒蜥蜴』（江戸川乱歩原作）や、『双頭の鷲』『椿姫』『大典礼』と当たり役多数。
ドラマ・映画にも多数出演。宮崎駿監督『もののけ姫』『ハウルの動く城』では声優を務めた。さらにレギュラー番組『オーラの泉』（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。
■訃報（全文）
突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、
六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。
生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、
いつも温かく支えていただきましたこと、
本人ならびに弊社社員一同、
心より感謝申し上げます。
なお、葬儀告別式につきましては
本人の意向により近親者のみで執り行いました。
お別れ会や偲ぶ会の予定はございません。
誠に勝手ながら、ご香典ご供花につきましては
辞退させていただきます。
この一年は、高齢のため仕事をセーブし、
体力の回復に努めておりました。
約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。
最後は「ありがとう」と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。
都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、
棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました。
生前の美輪明宏から直筆のメッセージを預かっております。
（直筆メッセージ画像略）
世界各地で戦争や災害が起き、地震や洪水など大きな災害も後を絶ちません。
そのたびに多くの尊い命が理不尽に奪われる悲しい世の中になってしまいました。
日本国内でも闇バイト、通り魔、SNSによる誹謗中傷など、
平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えているようです。
美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、
すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。
その願いを込めたメッセージです。
本人が常々口にしていた言葉です。
令和八年六月二十八日
株式会社オフィスミワ一同