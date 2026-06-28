YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「カップルにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、30歳の焼き鳥店で働く男性と、21歳の歯科衛生士の女性カップルが登場し、仕事のやりがいやリアルな金銭事情、互いへの思いを赤裸々に語っている。



インタビューは、2人の職業と年齢を聞くところからスタート。歯科衛生士として働く女性は、仕事の楽しさについて「直接お客さんから感謝の言葉をもらうのでやりがいはあります」「患者さんと仲良く話せた時が一番楽しいかも」と笑顔で語った。



話題が月収に及ぶと、男性は「500万くらい」と冗談交じりに回答し、女性は「27万円」と明かした。明日は女性の誕生日ということで、この日は前夜祭としてショッピングと食事を楽しむ予定だという。さらに、誕生日の本祭の予定を聞かれると、男性は「高尾山に登ります。誕生日にあえて山に登る。好きなことやろうぜみたいな」と、アウトドア派な一面を覗かせた。



将来の夢について問われると、男性は「程よく楽しければいいかな」と控えめに回答。一方、女性は「歯科衛生士からワインバーで働くこと」と意外な目標を告白した。ワインが本当に好きだという彼女に、おすすめのワインバーを尋ねると「代々木上原の……」と思い出しながら店名を挙げるも、少し間違えてしまうお茶目な一幕もあった。



動画の終盤、貯金額について問われると、男性は「ほぼないです」と潔く答え、女性も同じく貯金はないと笑い合った。最後にお互いの好きなところを聞かれると、男性は「元気で自分にはない行動力があるんで尊敬してます」と真摯に語り、女性は「おもろいところです」と笑顔で返答。終始笑いの絶えない、2人の仲の良さと飾らない関係性が伝わってくるインタビューとなっている。



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