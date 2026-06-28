正しい投球フォームを身につける…キャッチボールに取り入れたい練習法とは

投球動作で肘から先に前に出て投げる「肘抜け」は、球速低下や制球難、怪我にもつながる共通の課題だ。体の仕組みを理解し、適切なドリルを取り入れることが改善への近道。以下の点に注目して練習を見直したい。

・手投げにならず「胸から投げる」意識を持たせるにはどうするか。

・下半身から上半身へパワーを伝えるには、何をするべきか。

・「前でボールを離せ」という指導がもたらす弊害をどう防ぐか。

兵庫の野球塾「WIN Baseball School」の高津将司さんは、キャッチボールをトレーニングとして捉える大切さを述べている。強引に腕だけで投げる悪癖を防ぐため、相手に正対して投げる「正対スロー」を推奨。両足を開いて固定し、体幹や胸の捻りを利用するのが特徴だ。グラブの外からトップを作り、頭の後ろにボールを隠すイメージを持つことで、リリースまでの動線が長くなる。前で離そうとすると肘抜けに繋がるため、顔の横あたりでのリリースが目安になるという。

愛知の野球塾「Be an Elite」の松本憲明さんは、球速を上げるためにも着地足による“急ブレーキ”が重要で、これが不十分だと、肘抜けやボールが抜ける原因になると語っている。そこで推奨するのが「着地足スロードリル」だ。ボールを投げると同時に着地足の膝を一気に伸ばし、体幹を前に倒して投げる。着地足を引くことで上半身が前に出て、指先がさらに加速していくという。キャッチボールの初めに意識づけとして行うことで、下半身に溜めたエネルギーを上半身へ伝える感覚を無理なく養える。

神奈川の野球塾「Perfect Pitch and Swing」の長坂秀樹さんは、ボールを「前で離せ」という指導が肘抜けを招く懸念を示している。腕振りは肘ではなく“胸”から出すもの。特効薬として勧めているのが、至近距離でふんわりと放る「山なりキャッチボール」だ。投げ上げるボールは見ず、相手の顔だけを見て投げるのがポイント。あえて後ろから高く投げるイメージを持つことで、理想のリリース位置が自然と定まってくる。ボールの質量を感じながら距離感を掴むこの練習が、マウンドでの正確な投球の土台になるという。

専門家の知見に基づくドリルは、正しい体の使い方を自然に引き出してくれる。毎日の練習に少しの工夫を加えることが、確かな成長の土台となるはずだ。

・「正対スロー」で体幹の捻りを利用し頭の後ろから投げるイメージを覚える。

・「着地足スロー」でステップ足のブレーキ動作を習得し下半身の力を伝える。

・「山なりキャッチボール」で“胸から投げる”イメージと適切なリリース位置を掴む。（First-Pitch編集部）