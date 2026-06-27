スマートリングで先行体験！ピクセラ「WellthVerse」Closed βテスター募集

記事ポイント ピクセラ「WellthVerse」Closed βテスター募集開始当選者に「Re・De Ring Gen2」とサイジングキット提供Closed β版アプリはiOS 15以降・Android 8以降対応 ピクセラ「WellthVerse」Closed βテスター募集開始当選者に「Re・De Ring Gen2」とサイジングキット提供Closed β版アプリはiOS 15以降・Android 8以降対応

ピクセラが、日々の健康行動が価値になるWeb3プロジェクト「WellthVerse」のClosed βテスター募集を開始しています。

2026年6月末よりアプリの「Closed βテスト」を開始し、当選者には次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2」が提供されます。

ピクセラ「WellthVerse」Closed βテスター募集

募集状況：WellthVerse公式Discordサーバー内にて先行募集Closed βテスト提供開始時期：2026年6月末より正式版アプリのサービス提供開始時期：未定当選特典：Re・De Ring Gen2およびサイジングキット対応OS：iOS 15以降、またはAndroid 8以降応募条件：Closed β版アプリを使用し、週1回のアンケートに回答できる方応募条件：15歳未満の場合、保護者の同意を得て応募できる方

「WellthVerse」は、歩く、眠る、整えるといった日常の健康行動を、単なる記録にとどめず、自分自身の状態を知り、より良い行動へつなげていくためのWeb3プロジェクトです。

Closed βテストでは、開発中の新作アプリをいち早く試用し、実際の利用体験を通じてアプリの品質や機能を磨き込みます。

「Re・De Ring Gen2」との連携により、睡眠や活動データを活用した新しいウェルネス体験を先行して確かめられます。

公式Discordで進むClosed βテスター募集

応募場所：WellthVerse公式Discordサーバー応募方法：専用チャンネルより必要事項を記入当選連絡：Discordサーバー内の個別問い合わせ窓口抽選：想定より多くの応募があった場合に実施

テスター募集は「WellthVerse公式Discord」で始まっています。

募集締め切りや結果発表などの詳細なスケジュール、および応募方法は、WellthVerse公式Discordサーバー内で随時アナウンスされます。

当選者は、一部機能を先行して体験するための「Re・De Ring Gen2およびサイジングキット」を受け取れます。

Closed β版アプリとデータの注意事項

本テスト用アプリ：製品版とは別にClosed β版アプリをインストール連携デバイス：Re・De Ring Gen2データ：予期しない不具合により消失する可能性ありデータ保持：リセット可能性あり守秘義務：スクリーンショット、動画、テキスト、仕様、不具合などは機密情報

本テスト用の各アプリは、製品版とは別にClosed β版アプリをインストールして「Re・De Ring Gen2」と連携して使います。

Closed β版の利用中は、予期しない不具合によりデータが消失する可能性があります。

本テストで知り得た情報は機密情報となり、X、ブログ、その他SNSや外部の掲示板などへの公開・投稿は禁止されています。

アプリ開発とパートナーシップのロードマップ

ロードマップ：2026年6月更新版今後の展開：アプリ開発およびパートナーシップの拡大最新情報：公式サイトおよびコミュニティにて随時発表変更可能性：開発状況・市場環境・パートナーシップの進展に応じて変更される可能性あり

更新されたロードマップに基づき、アプリ開発およびパートナーシップの拡大が進行中です。

ロードマップは、開発状況・市場環境・パートナーシップの進展に応じて変更される場合があります。

最新情報は公式サイトや公式コミュニティで適宜発表されます。

歩く眠る整える日常を扱うウェルネス体験

「WellthVerse」は、歩く、眠る、整えるといった日常の健康行動を、自分自身の状態を知り、より良い行動へつなげていく体験へ変えていくプロジェクトです。

Web3という技術は目的ではなく手段とされ、日々のウェルネスデータや健康行動が、本人にとってより意味のある形で還元される仕組みを目指しています。

今回のClosed βテストでは、公式Discordコミュニティの実際の利用体験を通じて、正式版に向けた完成度を高めます。

歩く、眠る、整えるといった身近な行動を、スマートリングのデータと組み合わせながら見直していく参加型のテストです。

正式版に向けて、実際の利用体験や週1回のアンケートがアプリの品質や機能づくりに反映されていきます。

ピクセラ「WellthVerse」Closed βテスター募集の紹介でした。

よくある質問

Q. 「WellthVerse」のClosed βテスター募集はどこで行われていますか？

A. WellthVerse公式Discordサーバー内で先行して募集されています。

専用のチャンネルより必要事項を記入して応募する形です。

Q. Closed βテストの当選者には何が提供されますか？

A. 当選者には、一部機能を先行して体験するための「Re・De Ring Gen2およびサイジングキット」が発送・提供されます。

Q. Closed β版アプリの対応OSは何ですか？

A. 対応OSは、iOS 15以降、またはAndroid 8以降です。

応募条件には、Closed β版アプリの使用と週1回のアンケート回答も含まれます。

Q. 正式版アプリのサービス提供開始時期は決まっていますか？

A. 正式版アプリのサービス提供開始時期は未定です。

詳細が決まり次第、後日発表されます。

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