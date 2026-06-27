ゴールドカードマニアchが「【禁断の奥義】三菱UFJカードのポイント還元を最大化するために三井住友銀行のOliveを最大限活用する方法を解説」を公開した。

クレジットカードを40枚以上発行してきたマニアが、三菱UFJカードのポイント還元率を手間なく最大化するための「完全自動ルート」について解説している。



動画では、三菱UFJカードが特定のコンビニや飲食店で高い還元率を誇る一方、その恩恵を最大化するには引き落とし口座を「三菱UFJ銀行」に指定する必要がある点に言及。

メインバンクが別にあるユーザーにとって、毎月手動で資金を移動させる作業は煩雑であり、引き落とし遅延による信用情報への悪影響というリスクも伴う。



そこでマニアは、ライバルである三井住友銀行の「Olive」を仲介させる解決策を提示した。

Oliveが提供する「定額自動入金」と「定額自動送金」を利用すれば、メインバンクからOliveを経由し、三菱UFJ銀行へと資金を自動かつ手数料無料で移動できる。



さらに動画の後半では、Oliveの「選べる特典」を活用した裏技も紹介された。

特典の「給与・年金受取特典」を選択し、定額自動入金で月に3万円以上を振り込む設定にすると、実際の給与でなくとも条件クリアとなり、毎月200Vポイントが付与される。

マニアはこの仕組みを「無知は罪」と表現し、最初の設定だけで長期的な恩恵を受けられる点を強調した。



メインバンクを変更せず、他行のサービスを組み合わせて還元率を最大化するこの手法は、クレジットカード運用における柔軟な思考と、自動化による恩恵の大きさを教えてくれる。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/



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