税金の話は、専門家でなければ縁遠いものと思われがちだ。だが、いざ自分や家族の身に降りかかるとなると、誰もが一度は「これはどうなるのだろう」と立ち止まる。日々の暮らしには、税にまつわる小さな疑問が驚くほど数多く転がっている。それでいて、わざわざ人に尋ねるほどでもないと、なんとなく見過ごしてしまうものばかりだ。そうした見過ごしが、あとあと思わぬ差を生むこともある。
　
脱・税理士の菅原氏が動画で取り上げたのは、まさにそうした素朴な問いの数々である。知人と映画を観たあとの食事代は経費になるのか。高額な品をプレゼントではなく100円で売れば、贈与税を避けられるのではないか。株主優待で受け取ったクオカードに税金はかかるのか。社長の自宅は社宅と一部事務所のどちらが得なのか。会社を辞めて自分で事業を始める場合、失業保険はどう扱われるのか。どれも一度は頭をよぎりそうな問いばかりで、答えを聞けば思わず膝を打つものもあれば、淡い期待があっさり打ち砕かれるものもある。身近でありながら、正しく答えられる人は意外と少ない。
　
そして話の核心に置かれているのが、手元の現金を相続税の対象から外す、という一見すると突飛な発想だ。現金をそのまま残せば、当然それは課税の対象になる。ところが、ある形に変えておくだけで、その分が課税の枠から静かに外れていくという。法律の抜け穴を狙うわけではない。制度としてれっきと認められた、正攻法の一手だというから興味深い。しかも、踏むべき手順を一つ誤れば、せっかくの効果が消えてしまう落とし穴も潜んでいるらしい。菅原氏は、その仕組みと、つまずきやすい勘所の在り処を、身近な事例を交えながら淡々とほどいていく。
　
税金をめぐる素朴な「もしかして」は、たいてい厳しい現実に跳ね返される。100円で売る裏技も、その例に漏れないのかもしれない。だが世の中には、知っているか否かだけで手元に残る額が大きく変わる領域が、確かに存在する。同じ財産を持っていても、最後に渡せる金額が変わってしまうのだ。その分かれ目に、いったい何が置かれているのだろうか。

YouTubeの動画内容

03:02

創業融資を断られる理由と対策
08:53

映画鑑賞のあとの食事代は経費になるのか
12:47

1億円の土地を100円で売買したら贈与税は回避できるか
15:23

自宅を社宅にするか一部事務所にするか、どちらがお得？
17:08

墓と現金、そして相続税をめぐる意外な視点

関連記事

脱・税理士の菅原氏が警鐘を鳴らす！家族間の資金移動で税務署から何も言われないための条件とは

脱・税理士の菅原氏が警鐘を鳴らす！家族間の資金移動で税務署から何も言われないための条件とは

 脱・税理士の菅原氏が迫る！デジタル財産は銀行の入出金履歴からバレる。税務署がスマホ資産を把握する仕組みとは

脱・税理士の菅原氏が迫る！デジタル財産は銀行の入出金履歴からバレる。税務署がスマホ資産を把握する仕組みとは

 脱・税理士の菅原氏が読み解く！事業所の場所だけで変わる税務調査の「当たりやすさ」

脱・税理士の菅原氏が読み解く！事業所の場所だけで変わる税務調査の「当たりやすさ」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

脱・税理士スガワラくん_icon

脱・税理士スガワラくん

YouTube チャンネル登録者数 169.00万人 1615 本の動画
?
youtube.com/channel/UCwKupwJ1EpdNH8Z98SKjY2Q YouTube