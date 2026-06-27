脱・税理士の菅原氏が首をかしげる…資産が増えると税務署から連絡が来るのか？

税金の話は、専門家でなければ縁遠いものと思われがちだ。だが、いざ自分や家族の身に降りかかるとなると、誰もが一度は「これはどうなるのだろう」と立ち止まる。日々の暮らしには、税にまつわる小さな疑問が驚くほど数多く転がっている。それでいて、わざわざ人に尋ねるほどでもないと、なんとなく見過ごしてしまうものばかりだ。そうした見過ごしが、あとあと思わぬ差を生むこともある。



脱・税理士の菅原氏が動画で取り上げたのは、まさにそうした素朴な問いの数々である。知人と映画を観たあとの食事代は経費になるのか。高額な品をプレゼントではなく100円で売れば、贈与税を避けられるのではないか。株主優待で受け取ったクオカードに税金はかかるのか。社長の自宅は社宅と一部事務所のどちらが得なのか。会社を辞めて自分で事業を始める場合、失業保険はどう扱われるのか。どれも一度は頭をよぎりそうな問いばかりで、答えを聞けば思わず膝を打つものもあれば、淡い期待があっさり打ち砕かれるものもある。身近でありながら、正しく答えられる人は意外と少ない。



そして話の核心に置かれているのが、手元の現金を相続税の対象から外す、という一見すると突飛な発想だ。現金をそのまま残せば、当然それは課税の対象になる。ところが、ある形に変えておくだけで、その分が課税の枠から静かに外れていくという。法律の抜け穴を狙うわけではない。制度としてれっきと認められた、正攻法の一手だというから興味深い。しかも、踏むべき手順を一つ誤れば、せっかくの効果が消えてしまう落とし穴も潜んでいるらしい。菅原氏は、その仕組みと、つまずきやすい勘所の在り処を、身近な事例を交えながら淡々とほどいていく。



税金をめぐる素朴な「もしかして」は、たいてい厳しい現実に跳ね返される。100円で売る裏技も、その例に漏れないのかもしれない。だが世の中には、知っているか否かだけで手元に残る額が大きく変わる領域が、確かに存在する。同じ財産を持っていても、最後に渡せる金額が変わってしまうのだ。その分かれ目に、いったい何が置かれているのだろうか。