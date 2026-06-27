開催：2026.6.27

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 0 - 4 [マーリンズ]

MLBの試合が27日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマーリンズが対戦した。

カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。

8回表、9番 グレアム・ポーリー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 STL 0-1 MIA、4番 カイル・ストワーズ 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 STL 0-2 MIA

9回表、1番 ジェーコブ・マーシー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 STL 0-4 MIA

試合は0対4でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで9勝0敗0S。負け投手はカージナルスのジョージ・ソリアーノで、ここまで3勝2敗2S。

ここまでカージナルスは42勝37敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方マーリンズは43勝39敗で7.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 14:04:23 更新