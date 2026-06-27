〈医師から「47歳はうちの病院の最高齢です」と…2人の子育て終了後→思いがけず自然妊娠した女性（51）が語る、高齢出産のリアル〉から続く

47歳で自然妊娠し、第3子となるレオくんを出産したhisakoさん（51）。約20年ぶりとなる妊娠・出産や“2周目子育て”についてSNSや自身のコミュニティで発信し、高齢出産・育児の当事者から絶大な信頼を得ている。

【画像】「まさに離婚寸前だった」子育て20年→まさかの自然妊娠をしたhisakoさんの妊娠中の様子と夫や子供たちの姿を見る

そんなhisakoさんに、子どもの誕生で生じた50代夫婦の変化から、現代の子育てに感じる違和感などを聞いた。



息子のレオくんとhisakoさん

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離婚寸前だった夫婦仲に起きた変化

――約20年ぶりにお子さんができたことで、夫婦仲に変化はありましたか。

hisakoさん（以下、hisako） 子どもができたことに加えて、2人とも50代になったというのが大きいと思うんですけど、すごく穏やかですね。

互いにどんどん年を取ってきているのも分かりますし、自分を主張するより、ぶつからずに穏やかに平和に過ごしたいよね、という感じです。

――3人目のお子さんができるまでは、離婚寸前だったそうで。

hisako 40代の夫婦ともなれば、どこの夫婦も似たようなものかと思うんですけれども、ケンカがひどくなって無関心になって、それがどんどん広がっていっていた感じで。

でも私たち夫婦の場合、私が振り向いてほしい時は夫が「もういい。別れる」みたいな感じだし、私が「もういい」ってなったら彼が追いかけてくる、の繰り返しではあって。

――それで離婚には至らず。

hisako 離婚寸前だったんですけれども、妊娠した2022年の前年、下の娘が高校3年生で進路が決まって、「子育てが終わった」と夫婦で実感した時期があったんです。

それまでは結構張りつめて、仕事もしなきゃ、しつけもしなきゃと思っていたのが、すごくホッとしたんです。そのメンタルが妊娠に結びついたのかな、というのもあって。

実は沖縄に単身赴任する話がきていたので、下の子が卒業して一段落したら沖縄に行くつもりだったんです。そうしたら離婚しなくても別居できるし、沖縄は大好きだから最高だって思って。

――そうだったんですね。

hisako 彼に沖縄の話をしたら、私がウキウキしている一方、「エッ」って動揺していて。これも、私が向こうを向いたからあっちが来た、みたいなことかもしれないですね（笑）。

それでちょうど妊娠がわかったので、私は子育てを楽しもうと思って仕事も辞めて、今は専業主婦をしています。

根っから違う昭和の教育

――あまりパートナーの方は子育てに参加しないということでしたけど、お互いにそのバランスが心地良い？

hisako そうですね。うちの場合は、ですけども。私も結局、昭和の人間なんですね。

私たちの時代って、男の子は家庭科を履修してない時代で。今の子は男女ともに家庭科も履修しているし、やっぱり根っから違いますよね。

――男の子だけ家庭科を履修しなかったんですね。

hisako 女子が家庭科で裁縫とか料理を習っている時間、男子は「技術」という科目でのこぎりの使い方を習ったりしてました。

その違いはやっぱり大きいなと思いますし、今、男女ともに家庭科を学ぶのは本当にいいことですよね。うちはもう変われないけど（笑）。

お兄ちゃんのTikTokで広まったレオくんの存在

――今レオくんは3歳ということですが、子育てと共に自分の老いを感じることも？

hisako 最初は抱っこ紐をしていたんですけれども、途中でやめました。自分の腰を守るために、とにかくベビーカーと車。どんなに近くても無理をしないというのを心に誓っています（笑）。

あと、今困っているのが幼稚園のプリントで。見えな過ぎて爆笑するほど、見えない（笑）。

――老眼ですか。

hisako そうです。夫に見せたら、「これはうちへの挑戦状なのか？」「うちだけ拡大コピーしてもらえないだろうか」とか、いろいろ言ってます（笑）。

――今、幼稚園に入ったところですか。

hisako 去年の9月から幼稚園に行き始めて、今年の4月に年少さんに進級しました。

――幼稚園は緊張しました？

hisako 本当に緊張しました。どんな顔して行ったらいいんだろう、みたいな。

最初、どこの幼稚園に行こうかなというので、いろんな幼稚園を回っていたんですけど、SNSですでに発信をしていたので、保育士さんたちが逆に私たちに気づいてくれて。

――地域のちょっとした有名人として知られていたんですね。

hisako お兄ちゃんがYouTuber（お兄さんの運営するYouTubeチャンネル：ぽんまつはうす）なんですけど、どっちかっていうと息子のほうがちょっとだけ有名で。

そのお兄ちゃんが、レオが生まれた時にTikTokに動画を上げたら、それがバズったんです。保育士さんはお兄ちゃんと同世代ということもあって、TikTokの方でレオのことは結構知っていたんですね。

――では話が早いですよね。

hisako そうそう。入園した時には、先生方が「お待ちしてました」とかって言ってくださって（笑）。

「擬態に成功してるんだ」と言い聞かせながら若いママと交流

――幼稚園の入園を心配されていたのは、hisakoさんの年齢の部分で、ということですか。

hisako やっぱりそこですよね。支援センターでたまたま一緒になって子どもを遊ばせていたママたちが、しばらくしてパッと私の顔をはじめて見た時、皆さんやっぱり、「えっ？ あれっ？」となっていて。

それは当然だと思うので全然嫌とかじゃないんですけど、「この人、何歳だろう」みたいな感じにさせるのが申し訳ない気持ちになって。いったいどんな格好をして行ったらいいのかも分からないし、本当にいたたまれない気持ちだったんですよね。

――では幼稚園とか公園に行く時も気を遣われて。

hisako めちゃくちゃ気を遣ってます（笑）。もう研究しまくって。ママたちは今どんな格好をするのが普通なのかなとか。私、いつも“擬態”って言って。

――今のママさんに合わせたスタイルに“擬態”するってことで。

hisako 今の若いママって、おかっぱにキャップをかぶってパーカー着て、絶対スニーカーなんですよ。だから、エアマックス買いましたよ。で、公園に行ったら「若いママですけど？」って顔して、その場に溶け込むという（笑）。

周りのママさんたちは、おばあさんに席を譲るぐらいの感覚で優しく接してくれてるんだろうと思いつつ、でも半分は、擬態に成功してるんだと言い聞かせてます（笑）。

ママたちが子どもに厳しいことにビックリ

――研究は雑誌とかで？

hisako いや、公園とかですね。私が今雑誌で読みたいのは「51歳で入園式にママとして出る時に絶対にやっちゃいけない服装」みたいな特集ですけど、絶対に載ってないので読んでないです（笑）。

本当はグレイヘアも素敵で憧れるんですけど、子どもが小さい時はちょっと頑張って染めていようかなと。あと、私はもうおばあさんの域の年齢なので、なるべく痩せすぎないよう肉付きをよくして姿勢をよくすれば、今のママにちょっとは擬態できる、というのが研究結果です（笑）。

――でも、周りの保護者からしたら、HISAKOさんのように子育てを一通り経験したお母さんがそばにいるってめちゃくちゃ心強いと思うんですけど。

hisako たしかに、アドバイスを求められることはありますね。「最近上の子が反抗的で言葉遣いが悪いんですけど、どうでした？」とかってよく聞かれます。

――20年前と今の保護者に違いって感じます？

hisako みんな子どもに厳しいですよね。これはビックリしましたね。

――昔に比べて、今の親のほうが厳しい？

hisako ですね。一番驚いたのは、子ども同士がおもちゃの取り合いになった時、親御さんの皆さん、「譲りなさい」って言うんですよね。

うちの子が他の子とおもちゃの取り合いになった時、相手の子が譲りたくなさそうだったので、「大事なものは簡単に譲っちゃ駄目だよ。いいよ、持ってて」と私が声をかけたら、そのお母さんが「えーっ」となっていて。

「あ、今はこんなこと言っちゃいけないんだ」と思って、それからは言うのをやめたんですけど。でも、そんなに自分を殺して「どうぞどうぞ」という教育は、私はどうかと思っているんですけど。

上の2人の子育てには、たくさんの後悔が

――そういう時、20年前の保護者はどうしていたんですか？

hisako 放っておく。

――介入しない。

hisako です。そうすると強い子が強いままになりがちなんだけど、そういう子は嫌われたり敬遠されて自然と友だちがいなくなるので、結果的に、「譲らないと自分も寂しいんだ」とかって分かって、丸くなるんですよね。

この前もIKEAで、小1ぐらいの男の子がうちの子におもちゃを譲らなかったら、その子のパパが、子どもが泣くまで怒っていて。

――世間体を気にして怒ってしまうこともあるような。

hisako “ちゃんとしている親”という世間体を気にして、ってことですかね。ちょっとこういう子育てが行き過ぎると、親子共にしんどいんじゃないかなって心配になりますね。

とはいえ、私も上の2人の子育てには後悔ばっかりで。

――年の離れたお子さんができて改めて、過去の子育てを考え直すというか。

hisako とにかく、あんなに怒らなきゃよかったな、って。今わかるのは、「しつけなきゃ」とか、「恥ずかしくない大人に育てなきゃ」とかっていうのは、全部要らなかったって断言できます。

〈「ママ友に『実は51歳なんだ』と言うと悲鳴が…」47歳で自然妊娠した育児2周目の母親が明かす、50代の子育てがすごくいいと思うワケ〉へ続く

（小泉 なつみ）