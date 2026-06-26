2026年6月17日、「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」が「日本キャラクター大賞」で初の3連覇を達成し、中国のネットユーザーからも祝福の声が寄せられている。

前年に最も活躍したキャラクターやライセンスブランドを表彰する「日本キャラクター大賞2026」において、「ちいかわ」がグランプリを受賞した。これにより、3年連続4度目のグランプリ獲得となり、同賞史上初となる「殿堂入り」を果たした。

「ちいかわ」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。20年に連載が開始されると、小さくてかわいいキャラクターたちとシリアスな世界観のギャップが人気を博した。22年4月からは朝の情報番組「めざましテレビ」内でテレビアニメが放送されている。

「ちいかわ」はこの1年間で活動の幅をさらに拡大しており、初の体験型施設となる「ちいかわパーク」（東京都豊島区）を開業したほか、公式ショップを中国、台湾、韓国へ展開するなど、国内外で存在感を高めている。今年7月には初の劇場版アニメ映画の公開も予定されている。

今回の「日本キャラクター大賞2026」の受賞に対し、中国のネットユーザーからは「おめでとう、みんな！」「みんながチャンピオン！」「受賞は当然の結果だね！」「大スターの赤ちゃんたち！」「3連覇！みんな強すぎる！ 」「3年連続の受賞、おめでとう！」などと祝福するコメントが殺到した。

また、「1番かわいい3人組！」「うちの子たち、なんでこんなにすごいの！」「みんな本当にすごい！うさぎ、よく頑張った！」「みんな本当にすごいよ！たくさん褒めてあげたい！ 」「みんな本当に偉い！うさぎ、ママは誇らしいよ！」などと、愛情あふれるコメントも多く寄せられた。（翻訳・編集/岩田）