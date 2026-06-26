SVリーグのU15ユースチームによるチャンピオンシップを開催！
26日（金）、公益社団法人SVリーグ（SVL）は、2026 SV.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP supported by OPEN HOUSE GROUPを開催することを公式サイトで発表した。
SVLは前身のVリーグ時代の2015年から、バレーボール競技者人口の拡大のため、また未来のバレーボール界を担う選手を数多く育てるために「Vリーグジュニア選手権大会」を開催してきた。
さらに2024-25シーズンからのSVリーグ設立に伴い、クラブライセンス交付規則においてユースチーム（U15）の保有を必須（SV.LEAGUE GROWTH のU15は2027年に終了するシーズンまでを暫定期間と設定）とし、昨年からは「SV.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP」と名称を変更して新たなスタートを切った。
新体系になってから2年目となる今大会は女子29チームと男子25チームが出場し、予選大会の上位4チームが決勝大会に進出（組み合わせは後日発表）する。なお本大会は予選・決勝大会ともに一般観戦が可能で、チケット情報は決定次第発表するとしている。
■2026 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 大会概要
＜男子予選大会＞
開催日：2026年9月5日（土）・9月6日（日）
会場：岐阜メモリアルセンター（で愛ドーム・ふれ愛ドーム、岐阜県岐阜市）
出場：25チーム
＜女子予選大会＞
開催日：2026年9月12日（土）・9月13日（日）
会場：浜松アリーナ（静岡県浜松市）
出場：29チーム
＜決勝大会＞
開催日：2026年11月21日（土）・11月22日（日）
会場：OPEN HOUSE ARENA OTA（群馬県太田市）
出場：予選上位4チーム（男女計8チーム）
【女子参加チーム】（）内はトップチーム名U15アランマーレ庄内V（A秋田庄内）
デンソーエアリービーズU15（デンソー）
Astemoリヴァーレ茨城U15（Astemo）
群馬グリーンウイングスジュニアU15（群馬）
埼玉上尾メディックスU15（埼玉上尾）
NECレッドロケッツ川崎U15（NEC川崎）
KUROBEアクアフェアリーズ富山U15（KUROBE）
PFUブルーキャッツU15（PFU）
クインシーズ刈谷U15（刈谷）
東レアローズ滋賀U15（東レ滋賀）
マーヴェラスジュニアU15（大阪MV）
ヴィクトリーナ姫路U15（姫路）
シーガルズジュニアU15（岡山）
SAGA久光スプリングスU15（SAGA久光）
トライデンツ岡谷U15（VC長野）
STAリガーレU15（仙台）
信州ブリリアントアリーズジュニアU15（信州Aries）
ブレスユースU15（ブレス浜松）
カノアラウレアーズ福岡U15（カノア）
つくばユナイテッドSun GAIA U15（サンガイア）
Tealmare Jr. OCEAN WINS U15（T碧南）
ヴィアティン三重U15（V三重）
和泉岸和田トリニティーブリッツジュニア（きんでん）
※アルテミス北海道U15（アルテミス）
※埼玉アザレアU15（埼玉）
※U15近畿クラブスフィーダ・ジュニア（近畿）
※U15近畿クラブスフィーダ EHIME（近畿）
※奈良ドリーマーズハピネスU15（奈良）
※Delfino-U15（兵庫D）
【男子参加チーム】（）内はトップチーム名ヴォレアス北海道U15（ヴォレアス）
ヴォレアス北海道U15釧路（ヴォレアス）
東京グレートベアーズU15（東京GB）
東レアローズ静岡U15（東レ静岡）
ジェイテクトSTINGS愛知U15（STINGS愛知）
ウルフドッグス名古屋U15（WD名古屋）
大阪ブルテオンU15（大阪B）
サントリーサンバーズ大阪U15（サントリー）
日本製鉄堺ブレイザーズU15（日鉄堺BZ）
ブレイザーズ和歌山U15（日鉄堺BZ）
ブレイザーズ福島U15（日鉄堺BZ）
広島サンダーズU15（広島TH）
北海道イエロースターズU15（北海道YS）
フラーゴラッド鹿児島U15（F鹿児島）
つくばユナイテッドSunGAIA U15（サンガイア）
レーヴィス栃木U15（R栃木）
ヴィアティン三重U15（V三重）
和泉岸和田トリニティーブリッツU15（きんでん）
スピアーズ大阪U15（クボタ）
※埼玉アザレアU15（埼玉）
※長野ガロンズU15（長野GR）
※U15近畿クラブスフィーダ・ジュニア（近畿）
※U15近畿クラブスフィーダ EHIME（近畿）
※奈良ドリーマーズハピネスU15（奈良）
※Delfino-U15（兵庫D）
※SVリーグのU15チーム規程第3条(3)の通り、原則としてトップチーム1クラブから1チームのみの出場とするとしているが、今大会は各クラブにおいて複数拠点で活動しているすべてのU15チームの出場が認められている。また2026-27シーズンよりSVL・SVGいずれにも所属しないクラブのU15チーム（名称に※がついているチーム）についても、SVリーグのU15 チーム規程第14条(1)に基づき、公益社団法人SVリーグ理事会（2026年5月20日）にて承認されたチームは出場を認められている。