SVリーグのU15ユースチームによるチャンピオンシップを開催！

26日（金）、公益社団法人SVリーグ（SVL）は、2026 SV.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP supported by OPEN HOUSE GROUPを開催することを公式サイトで発表した。

SVLは前身のVリーグ時代の2015年から、バレーボール競技者人口の拡大のため、また未来のバレーボール界を担う選手を数多く育てるために「Vリーグジュニア選手権大会」を開催してきた。

さらに2024-25シーズンからのSVリーグ設立に伴い、クラブライセンス交付規則においてユースチーム（U15）の保有を必須（SV.LEAGUE GROWTH のU15は2027年に終了するシーズンまでを暫定期間と設定）とし、昨年からは「SV.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP」と名称を変更して新たなスタートを切った。

新体系になってから2年目となる今大会は女子29チームと男子25チームが出場し、予選大会の上位4チームが決勝大会に進出（組み合わせは後日発表）する。なお本大会は予選・決勝大会ともに一般観戦が可能で、チケット情報は決定次第発表するとしている。

■2026 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 大会概要

＜男子予選大会＞

開催日：2026年9月5日（土）・9月6日（日）

会場：岐阜メモリアルセンター（で愛ドーム・ふれ愛ドーム、岐阜県岐阜市）

出場：25チーム



＜女子予選大会＞

開催日：2026年9月12日（土）・9月13日（日）

会場：浜松アリーナ（静岡県浜松市）

出場：29チーム



＜決勝大会＞

開催日：2026年11月21日（土）・11月22日（日）

会場：OPEN HOUSE ARENA OTA（群馬県太田市）

出場：予選上位4チーム（男女計8チーム）



【女子参加チーム】（）内はトップチーム名

U15アランマーレ庄内V（A秋田庄内）デンソーエアリービーズU15（デンソー）Astemoリヴァーレ茨城U15（Astemo）群馬グリーンウイングスジュニアU15（群馬）埼玉上尾メディックスU15（埼玉上尾）NECレッドロケッツ川崎U15（NEC川崎）KUROBEアクアフェアリーズ富山U15（KUROBE）PFUブルーキャッツU15（PFU）クインシーズ刈谷U15（刈谷）東レアローズ滋賀U15（東レ滋賀）マーヴェラスジュニアU15（大阪MV）ヴィクトリーナ姫路U15（姫路）シーガルズジュニアU15（岡山）SAGA久光スプリングスU15（SAGA久光）トライデンツ岡谷U15（VC長野）STAリガーレU15（仙台）信州ブリリアントアリーズジュニアU15（信州Aries）ブレスユースU15（ブレス浜松）カノアラウレアーズ福岡U15（カノア）つくばユナイテッドSun GAIA U15（サンガイア）Tealmare Jr. OCEAN WINS U15（T碧南）ヴィアティン三重U15（V三重）和泉岸和田トリニティーブリッツジュニア（きんでん）※アルテミス北海道U15（アルテミス）※埼玉アザレアU15（埼玉）※U15近畿クラブスフィーダ・ジュニア（近畿）※U15近畿クラブスフィーダ EHIME（近畿）※奈良ドリーマーズハピネスU15（奈良）※Delfino-U15（兵庫D）

【男子参加チーム】（）内はトップチーム名

ヴォレアス北海道U15（ヴォレアス）ヴォレアス北海道U15釧路（ヴォレアス）東京グレートベアーズU15（東京GB）東レアローズ静岡U15（東レ静岡）ジェイテクトSTINGS愛知U15（STINGS愛知）ウルフドッグス名古屋U15（WD名古屋）大阪ブルテオンU15（大阪B）サントリーサンバーズ大阪U15（サントリー）日本製鉄堺ブレイザーズU15（日鉄堺BZ）ブレイザーズ和歌山U15（日鉄堺BZ）ブレイザーズ福島U15（日鉄堺BZ）広島サンダーズU15（広島TH）北海道イエロースターズU15（北海道YS）フラーゴラッド鹿児島U15（F鹿児島）つくばユナイテッドSunGAIA U15（サンガイア）レーヴィス栃木U15（R栃木）ヴィアティン三重U15（V三重）和泉岸和田トリニティーブリッツU15（きんでん）スピアーズ大阪U15（クボタ）※埼玉アザレアU15（埼玉）※長野ガロンズU15（長野GR）※U15近畿クラブスフィーダ・ジュニア（近畿）※U15近畿クラブスフィーダ EHIME（近畿）※奈良ドリーマーズハピネスU15（奈良）※Delfino-U15（兵庫D）

※SVリーグのU15チーム規程第3条(3)の通り、原則としてトップチーム1クラブから1チームのみの出場とするとしているが、今大会は各クラブにおいて複数拠点で活動しているすべてのU15チームの出場が認められている。​また2026-27シーズンよりSVL・SVGいずれにも所属しないクラブのU15チーム（名称に※がついているチーム）についても、SVリーグのU15 チーム規程第14条(1)に基づき、公益社団法人SVリーグ理事会（2026年5月20日）にて承認されたチームは出場を認められている。