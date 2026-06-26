気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【台風7号・8号】27日は西～東日本で影響ピーク 東海・関東は2回の大雨ピーク｜台風情報 #台風 #台風7号 #台風8号」と題した動画を公開した。動画では、連続して接近する台風7号および8号の最新進路予測と、各地に及ぼす影響について速報形式で解説している。



松浦氏によると、沖縄地方に接近した台風7号は勢力を落としつつも台風のまま西日本から東日本へ近づいている。一方、東日本に先に接近する台風8号は勢力を維持しており、「27日土曜日の明け方頃に静岡あるいは関東付近までかなり接近し、上陸する恐れがある」と警告。時速55キロと速度が速い8号が先行し、その後を追うように7号が進むため、東日本の太平洋側では午前中に8号、午後に7号の影響を受け、大雨のピークが2回訪れる見込みだという。



今後の降水量について、27日夕方までの24時間予想では、東海地方で350ミリ（静岡県など）、近畿地方で200ミリ（和歌山県など）、関東甲信地方で200ミリの大雨が予想されている。また、台風からの暖湿流と梅雨前線の影響で大気が不安定となり、線状降水帯が発生するリスクも指摘。予測モデルによっては、伊豆半島周辺などで局地的に「500ミリ以上の計算」が出ているとし、「最悪の場合は1ヶ月分あるいは2ヶ月分ぐらいの雨が降ってくる」と、極端な大雨への警戒を強めている。



動画の終盤では、各地域における大雨や暴風、高波の警戒時間帯も詳細に示された。松浦氏は「予測に幅があるため、最もリスクを取らなければならない行動を心がけてほしい」と強調。視聴者に対し「レベル4までに避難を」と、早めの避難行動を強く呼びかけた。最新の気象情報をこまめに確認し、万全の備えが求められる。



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