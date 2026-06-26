これまで日本国内のみならず、数々の海外クラブや大型ミュージックフェスティバルに出演し、グローバルに躍進を遂げてきたALAN SHIRAHAMA。この度、さらなる活動規模の拡大と世界市場へのアプローチを見据え、DJ名義としてワーナーミュージック・ジャパンへの移籍が決定した。

移籍発表に伴い、赤を基調とした鮮烈なライティングが印象的な、幻想的かつスタイリッシュな最新アーティスト写真も同時に解禁となった。

移籍後第1弾のリリースとして、ワーナーミュージック・コリア所属の実力派シンガー・Olivia Marsh（オリヴィア・マーシュ）を客演に迎えた新曲「Not Enough（feat. Olivia Marsh）」のデジタルリリースが発表された。リリース日などの詳細は後日発表となるが、本日より各配信プラットフォームでのPre-add/Pre-saveキャンペーンがスタートしている。

なお、明日6月27日（土）には、東京・お台場のTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される大型音楽フェスティバル＜81 MUSIC FESTIVAL＞に、ALAN SHIRAHAMAが出演する。

「Not Enough（feat. Olivia Marsh）」

楽曲読み：ノット・イナフ・フィーチャリング・オリヴィア・マーシュ

リリース日: 後日発表

レーベル：Warner Music Japan

Pre-add/Pre-saveキャンペーンリンク：https://alanshirahama.lnk.to/NotEnough