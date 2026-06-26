◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同３８位のスウェーデンと対戦し１―１で引き分け、１次リーグを２位で突破した。２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント１回戦で過去最多５度の優勝を誇る王国ブラジルと対戦する。

今回のＷ杯の賞金総額は前回大会から５割ほど増えて総額は８億７１００万ドル（約１３９０億円）という歴代最高となっている。

まず開幕前に準備金として全チームに２５０万ドル（約４億円）が支給される。本大会の１次リーグ敗退でも１０００万ドル（約１６億円）が割り当てられるため、出場するだけで２０億円がもらえる。日本はスウェーデン戦を終え、決勝トーナメント進出を決めたたことで、１１００万ドル（約１７億６０００万円）に増額され、計２１億６０００万円をゲットすることになる。森保ジャパンが目標に掲げる優勝を成し遂げれば、５０００万ドル（約８０億円）に増額される。

◇賞金（準備金除く）

▽１６強 約２４億円

▽８強 約３０億円

▽準Ｖ 約５３億円

※１ドル＝１６０円換算