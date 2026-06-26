日本人選手での両リーグ最多得票はイチロー以来の快挙

ドジャースの大谷翔平投手が、今年のオールスターゲームで両リーグ最多得票を集めて先発出場を決めた。25日（日本時間26日）にファン投票の「フェーズ1」の結果が発表され、334万1257票を獲得した。一方で日本のファンは“意外な事実”に驚いたようだ。

大谷は1次投票の「フェーズ1」において、昨年もリーグ最多となる396万7668票を集めていたものの、両リーグ合わせてトップに立つのはメジャー移籍後初めてのことだ。各リーグの全ポジションを合わせた中で最多得票となった選手は、2次投票を待たずにその段階で先発出場が決まる規定となっている。

今年の真夏の祭典は、7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。大谷の選出は2021年から6年連続となり、日本人選手での全体トップはイチロー以来の快挙だ。今季は打者として17本塁打、投手として8勝を挙げるなど二刀流で異次元の活躍を続けている。

常にメジャーの話題の中心にいる大谷が、これまで全体トップの得票ではなかったという事実にファンは驚きを隠せない。SNS上では「6年連続オールスターは本当に凄い快挙」「大谷さん両リーグ最多は初なんですか？ 意外」「これまで最多得票でなかったのが意外だった」「DHでの最多得票は異例中の異例」「最多初なんだ知らなかった」「最多初 え、そうなの？笑」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）