FC東京16歳MF北原槙が藤枝で武者修行へ「成長スピードを加速させるため」FW山口太陽は栃木SCへ育成型レンタル
FC東京は26日、MF北原槙(16)が藤枝MYFCへ、FW山口太陽(19)が栃木SCへ育成型期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、FC東京と対戦する公式戦には出場できない。
北原は昨年に15歳7か月22日でJ1史上最年少デビューを飾るなど同7試合に出場したものの、今季の出場はなかった。今年5月のAFC U17アジアカップでは得点王とMVPの個人2冠を達成している。クラブを通じて「成長スピードを加速させるためにこの決断をしました。自分の価値をもう一度証明して、東京に帰ってきます。応援をよろしくお願いします!」とコメントした。
山口は今季愛媛FCに育成型期限付き移籍してJ2・J3百年構想リーグで12試合1得点。「自分の価値を証明し、さらに成長して帰ってこられるよう頑張ってきます。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
北原は昨年に15歳7か月22日でJ1史上最年少デビューを飾るなど同7試合に出場したものの、今季の出場はなかった。今年5月のAFC U17アジアカップでは得点王とMVPの個人2冠を達成している。クラブを通じて「成長スピードを加速させるためにこの決断をしました。自分の価値をもう一度証明して、東京に帰ってきます。応援をよろしくお願いします!」とコメントした。
山口は今季愛媛FCに育成型期限付き移籍してJ2・J3百年構想リーグで12試合1得点。「自分の価値を証明し、さらに成長して帰ってこられるよう頑張ってきます。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。