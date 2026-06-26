LINEヤフーは、「Yahoo!ショッピング」で「超PayPay祭」を7月12日まで開催する。

キャンペーンは、6月26日～7月9日を事前期間とし、7月10日～7月12日の3日間は、条件を満たすことで誰でも最大22%の「PayPayポイント（期間限定）」が還元される。

キャンペーンで付与される「PayPayポイント」は、LINEヤフーグループの一部サービスなどで利用できる「PayPayポイント（期間限定）」と、有効期限がなく全てのPayPay加盟店で使える「PayPayポイント（通常）」が含まれる。

22%還元の内訳は、7月10日～7月12日の3日間でキャンペーン対象商品の購入額が合計で2万円を超えると+7%、LINEアカウントとPayPayアカウントの連携で+5%、ボーナスストアPlusで最大+10%。還元されるポイントにはそれぞれ上限が設定される。

キャンペーン中の目玉商品として、LOHACOの新商品のミネラルウォーターを1本あたり39円（500ml×48本）、強炭酸水を1本あたり45円（500ml×96本）の期間限定価格で販売する。

このほか、特別商品としてAnkerのワイヤレスイヤホン、タイガーの炊飯器、MONOYOIの扇風機などがセール価格で販売される。

「超PayPay祭本番スタートくじ」として、7月1日12時～9日に1回の注文で1000円以上8万円未満の買い物をすると、ヤフーショッピング商品券が当たるくじ券を3枚獲得できる。

くじは1人につき最大6枚獲得できる。景品は、1等がヤフーショッピング商品券5000円分が1000本、2等が同50円が150万本、1等・2等に外れると3等の1円がプレゼントされる。利用期限は7月13日まで。

キャンペーンは、PayPay、PayPayカード、LINEヤフーが6月19日より実施している「超PayPay祭」の一環として開催される。