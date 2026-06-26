YouTubeチャンネル「はらぺこグルメ道」が、「【山口県】まとめ/2026年上半期！ひろろーが選ぶ行って良かったお店BEST3」と題した動画を公開した。同動画では、グルメライター兼YouTuberとして活動するひろろーが、2026年上半期に食べ歩いた数ある飲食店の中から、再生回数や高評価数に関係なく「これは本当に行って良かった」「心から美味しい」と確信したお店を3軒厳選して紹介している。



1軒目に紹介されたのは、山口市の「炭火焼肉じゅうじゅう亭 フジグラン山口店」。ひろろーは同店を「炭火焼肉の真髄を味わえるお店」と絶賛する。「焼肉ランチA」で提供される牛ウデの希少部位「クリミ」を頬張ると、肉の甘みがダイレクトに伝わってくると語り、「これは本物だ」と太鼓判を押した。さらにセットで注文したスンドゥブチゲは、魚介の出汁と野菜の甘みが深く溶け出しており、焼肉ランチの満足度を跳ね上げる一品だと解説している。



2軒目は、宇部市で屈指の人気を誇る居酒屋「こてつ」。店内に入ると、威勢の良い声と活気に満ちた空間が広がる。ここでひろろーが絶対に外せないと語るのは、生簀から自分で選んだイカをその場で捌いてもらう「泳ぎ活きイカ」の体験だ。「口に入れた瞬間にトロッととろける」という透明感抜群の刺身の食感に感動しつつ、残りのゲソや耳を天ぷらや炭焼きで二度三度と楽しめるサービス精神を高く評価した。



3軒目は、ひろろーが以前から密かに通い詰めていたという宇部市の「ナポリタンTomato」。「10日に一度は食べたくなる大人のジャンクフード」というコンセプトの通り、自家製ナポリタンのクセになる味わいを熱弁した。「酸味がほとんどなくてトマト感はしっかりあるのにめちゃくちゃまろやか」と具材やソースへのこだわりを語り、シンプルだからこそ誤魔化しが利かない名店だと称賛している。



動画の終盤、ひろろーは紹介した3軒を振り返り、「ガッツリ食べたい日はじゅうじゅう亭」「仲間とわいわい楽しみたい夜はこてつ」「ふらっと入れてコスパも最高なランチならナポリタンTomato」と、それぞれの利用シーンに合わせた最適な選び方を提案した。数字や流行に左右されない、食への深い愛とプロ独自の視点が詰まったレビューは、私たちが次に飲食店を選ぶ際の確かな道しるべとなるだろう。



リンクをコピーする