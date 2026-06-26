日本vsスウェーデン スタメン発表
[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](ダラス)
※08:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉(Cap)
DF 20 瀬古歩夢
DF 21 伊藤洋輝
MF 2 菅原由勢
MF 7 田中碧
MF 10 堂安律
MF 11 前田大然
MF 13 中村敬斗
MF 15 鎌田大地
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 3 谷口彰悟
DF 5 長友佑都
DF 16 渡辺剛
DF 22 冨安健洋
DF 25 鈴木淳之介
MF 17 鈴木唯人
MF 24 佐野海舟
FW 6 町野修斗
FW 9 後藤啓介
FW 14 伊東純也
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
監督
森保一
[スウェーデン]
先発
GK 1 ヤコブ ヴィデル ゼッテルストレーム
DF 2 グスタフ ラゲルビエルケ
DF 3 ビクトル・リンデロフ(Cap)
DF 4 イサク・ヒエン
MF 5 ガブリエル・グズムンドソン
MF 11 アンソニー・エランガ
MF 18 ヤシン・アヤリ
MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン
MF 24 エリオット ストラウド
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 17 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 12 ヴィクター ヨハンセン
GK 23 クリストファー ノルフェルト
DF 8 ダニエル・スベンソン
DF 14 ヒュルマル・エクダル
DF 15 カール・スタルフェルト
DF 20 エリック・スミス
MF 6 ヘルマン ヨハンソン
MF 7 ルーカス・ベリバル
MF 13 ケン・セマ
MF 16 イェスパー・カールストローム
MF 19 マティアス・スバンベリ
MF 22 ベスフォルト ゼネリ
MF 26 タハ アリ
FW 10 ベンジャミン・ニグレン
FW 25 グスタフ・ニルソン
監督
グレアム・ポッター
※08:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉(Cap)
DF 20 瀬古歩夢
DF 21 伊藤洋輝
MF 2 菅原由勢
MF 7 田中碧
MF 10 堂安律
MF 11 前田大然
MF 13 中村敬斗
MF 15 鎌田大地
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 3 谷口彰悟
DF 5 長友佑都
DF 16 渡辺剛
DF 22 冨安健洋
MF 17 鈴木唯人
MF 24 佐野海舟
FW 6 町野修斗
FW 9 後藤啓介
FW 14 伊東純也
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
監督
森保一
[スウェーデン]
先発
GK 1 ヤコブ ヴィデル ゼッテルストレーム
DF 2 グスタフ ラゲルビエルケ
DF 3 ビクトル・リンデロフ(Cap)
DF 4 イサク・ヒエン
MF 5 ガブリエル・グズムンドソン
MF 11 アンソニー・エランガ
MF 18 ヤシン・アヤリ
MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン
MF 24 エリオット ストラウド
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 17 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 12 ヴィクター ヨハンセン
GK 23 クリストファー ノルフェルト
DF 8 ダニエル・スベンソン
DF 14 ヒュルマル・エクダル
DF 15 カール・スタルフェルト
DF 20 エリック・スミス
MF 6 ヘルマン ヨハンソン
MF 7 ルーカス・ベリバル
MF 13 ケン・セマ
MF 16 イェスパー・カールストローム
MF 19 マティアス・スバンベリ
MF 22 ベスフォルト ゼネリ
MF 26 タハ アリ
FW 10 ベンジャミン・ニグレン
FW 25 グスタフ・ニルソン
監督
グレアム・ポッター