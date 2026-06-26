[6.26 北中米W杯グループリーグ第3節](ダラス)

※08:00開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 4 板倉滉(Cap)

DF 20 瀬古歩夢

DF 21 伊藤洋輝

MF 2 菅原由勢

MF 7 田中碧

MF 10 堂安律

MF 11 前田大然

MF 13 中村敬斗

MF 15 鎌田大地

FW 18 上田綺世

控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 早川友基

DF 3 谷口彰悟

DF 5 長友佑都

DF 16 渡辺剛

DF 22 冨安健洋

DF 25 鈴木淳之介

MF 17 鈴木唯人

MF 24 佐野海舟

FW 6 町野修斗

FW 9 後藤啓介

FW 14 伊東純也

FW 19 小川航基

FW 26 塩貝健人

監督

森保一

[スウェーデン]

先発

GK 1 ヤコブ ヴィデル ゼッテルストレーム

DF 2 グスタフ ラゲルビエルケ

DF 3 ビクトル・リンデロフ(Cap)

DF 4 イサク・ヒエン

MF 5 ガブリエル・グズムンドソン

MF 11 アンソニー・エランガ

MF 18 ヤシン・アヤリ

MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン

MF 24 エリオット ストラウド

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 17 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 12 ヴィクター ヨハンセン

GK 23 クリストファー ノルフェルト

DF 8 ダニエル・スベンソン

DF 14 ヒュルマル・エクダル

DF 15 カール・スタルフェルト

DF 20 エリック・スミス

MF 6 ヘルマン ヨハンソン

MF 7 ルーカス・ベリバル

MF 13 ケン・セマ

MF 16 イェスパー・カールストローム

MF 19 マティアス・スバンベリ

MF 22 ベスフォルト ゼネリ

MF 26 タハ アリ

FW 10 ベンジャミン・ニグレン

FW 25 グスタフ・ニルソン

監督

グレアム・ポッター