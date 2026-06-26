さっぱりなのに大満足！家族みんなが喜ぶ「豚しゃぶとキャベツのごまだれそうめん」

これまで「相手に作ってあげたいごはん」をテーマにレシピを紹介してきたぐっち夫婦（@gucci_fuufu）ですが、今回からは「家族に作ってあげたいごはん」にパワーアップ！大人も子どもも大満足な、冷たいそうめんレシピを教えていただきます。梅雨から真夏にかけて低下しがちなスタミナを、さっぱりメニューでチャージしましょう！

暑い日を乗り切る、さっぱりスタミナそうめん

みなさん、こんにちは！

夫婦料理家ユニット「ぐっち夫婦（@gucci_fuufu）」です。





この記事では、わたしたち夫婦がというテーマでレシピをご紹介していきます。日差しが少しずつ強くなり、冷たいのどごしが恋しくなる季節。食卓にもさっぱりとしたメニューを取り入れて、元気に夏を迎えたいですよね。今月は、たっぷりの野菜とお肉で元気が出る、大満足の麺レシピをご紹介します。（以下、会話部分は夫のTatsuya＝「夫」、妻のSHINO＝「妻」と記載しています。）夫：最近一気に暑くなってきたね。今日はツルッと食べられるごはんを作ろうか？妻：最近ちょっとバテ気味だったから、さっぱり食べられるメニューだとうれしい。子どもも好きだから、麺類がいいかも。夫：それなら、肉も野菜もひと皿で摂れるそうめんなんてどう？妻：いいね！ 一皿で栄養がしっかり摂れるし、暑い日でもモリモリ食べられそう。夫：濃厚なすりごまのタレで食べる豚しゃぶそうめんにするよ！妻：大人も子どもも食べられる味でいいね！今回は家族のために、Tatsuyaがを作ります。お肉の柔らかさと、たっぷり野菜の清涼感がポイント

夫：今回のそうめんは、ゆでたキャベツの甘みと、生のきゅうり・大葉の爽やかな香りの組み合わせを楽しめるようにしようと思ってるよ。



妻：いいね！ シャキシャキした食感のアクセントがあると、最後まで飽きずに食べられるもんね。



夫：タレの方は、しょうゆベースにお酢の酸味を効かせて、すりごまとごま油を合わせようかな。



妻：お酢が入ることで後味がさっぱりしそうだね！

豚しゃぶとキャベツのごまだれそうめん

材料（2人分）

・そうめん……3束

・豚ロース肉（しゃぶしゃぶ用）……150g

・キャベツ……150g

・きゅうり……1本

・大葉……5枚



【A】

・しょうゆ……大さじ2

・酢……大さじ1と1/2

・砂糖…大さじ1

・水……大さじ2

・すりごま……大さじ2

・ごま油……小さじ1

1. キャベツは一口大に切る。きゅうりと大葉は細切りにし、さっと混ぜ合わせる。Aは混ぜておく。

2. 鍋にたっぷりの湯を沸かし、キャベツを2分ほどゆでて取り出す。

3. 同じ湯で豚肉を少量ずつ入れてゆで、色が変わったら取り出す。



※この時、冷水で冷やさずに自然に冷ますことで、お肉がかたくなるのを防ぎます。

4. 鍋に湯を沸かしてそうめんを表示通りにゆでる。冷水でしめ、水気をしっかり切る。

5. 器にそうめんを盛り、豚肉、キャベツをのせ、Aをかける。1のきゅうりと大葉をのせる。

爽やかな香り！のどごし抜群の夏ランチ

夫&妻：いただきまーす！



妻：そうめんにごまだれがしっかり絡んで、ツルッと食べられるね。お酢のおかげでさっぱりしているから、ボリュームがあるのにいくらでもいけちゃう！



夫：このタレ、練りごまを使わずに、すりごまとごま油でコクを出しているんだよね。

妻：家にある調味料でパパッと作れて、家族みんなで食べやすい味付けになるのがいいね。



夫：豚しゃぶの柔らかさと、キャベツの自然な甘みも合うね。



妻：最後にのせたきゅうりと大葉の細切りが、爽やかな香りをさらに引き立ててくれるね。



夫：休日のランチや、ちょっとバテ気味な日のエネルギー補給にも喜ばれそう。



妻：手軽に作れるのに、一皿でしっかり満足感があるのがいいよね。冷たい麺と新鮮な野菜を味わうと、体の中からシャキッとする気がする。



夫：パパッと作れるから、これから迎える夏の定番メニューにぴったりだね。なかには「きゅうりが苦手」っていうお子さんもいると思うので、そんなときはコーンに替えるなどアレンジしながら楽しんでもらえたら。



夫&妻：夏を元気に乗り切るごまだれそうめん、ぜひ試してみてくださいね！