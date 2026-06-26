ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、F組第3節の日本―スウェーデン戦がダラス・スタジアムで行われる。試合の3時間前、現地では人気芸人の江頭2:50がゴールドの全身タイツ姿で盛り上げた。

金のタイツに「日本」と入った日の丸柄のハチマキを頭に締め、胸にも日の丸をつけた江頭。現地でみつけた中継カメラを鷲掴みにすると、自身の体をどアップで映す破天荒ぶりを披露した。

自身の公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の藤野義明ディレクターが自身のXで実際の様子を写真で公開。「生放送に出てる笑」と記した。

ネット上のファンからは「え、え、エガちゃーーーん」「江頭さん毎度行動力すごいね」「めちゃくちゃ目立ちますね」「試合も気になるが画面でエガちゃんを探せを同時にやってしまう」「どーん！やっちゃダメよ絶対」「エガちゃんワールドカップにキター」「何たる出で立ち！」「羽目外しすぎてアメリカ出禁になりませんよーに!!」などの声が上がった。

日本がF組1位となった場合は、決勝T1回戦でモロッコ、2位の場合はブラジルと対戦。3位突破の場合は、フランスと対戦の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）