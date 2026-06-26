日本時間6月25日、ドジャース大谷翔平（31）が第2子誕生を発表してから初めて取材に応じ、生まれたばかりの我が子が男児であることを明かした。

高校時代に書いた"人生設計シート"では、33歳までに2男1女をもうける予定となっていたが、あらためてシートについて問われると、「全部忘れた。高校生で書いたことなので」と笑いをもらした。

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ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）の「（妊娠は）ごく最近知った」というコメントが報じられている通り、妻の真美子さん（29）の第2子妊娠は慎重に伏せられていた。

大谷が今年2月にWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）出場のため帰国したとき、真美子さんも同行したが、基本的に自宅で過ごしていたようだ。球界関係者の証言。

「真美子さんは東京の自宅マンションで両親を招いて、長女との"初顔合わせ"を実現させたと聞いています。おそらくWBCのときは、すでにお腹も目立ってくる時期ですし、このときまでに両親に第2子の話もしていたのではないでしょうか」

とはいえ、室内にこもりきりだったわけでもない。同時期、都内某所で真美子さんを目撃した人物は、「ゆったりしたシルエットのコートを着ていたので、妊娠中とは全然わからなかった。メガネにマスクをしていたのは、彼女なりの変装だったのかも」と振り返る。

外出の際、真美子さんは白いレザーのハンドバッグを持っていた。ファッション誌編集者は、「日本発の女性向けブランド『サマンサタバサ』の人気アイテム『Samantha smartwang（スマートワン）』とみられます」と指摘する。

「平成に女子大生の間で大流行し、"モテ系"ブランドの代表格として知られる『サマンサタバサ』ですが、シンプルで機能的なバッグも多い。特にこの『スマートワン』は、一見コンパクトなデザインでありながら、500mlペットボトルが入れられるのが特長です。

肩にかけて持つことも可能で、約365グラムと軽量。お腹がふくらんでくると前かがみの姿勢がツラいですが、『スマートワン』は開口部が広くてバッグの中身が見やすいため、妊娠中のママのちょっとしたお出かけにも向いています」

真美子さんらしさにあふれたコーディネートだという。

「『スマートワン』の価格は約3万円。また、真美子さんが着ているグレーのコートは、スペイン発のファストファッションブランド『ZARA』の中でもより上質さにこだわったライン『ZWコレクション』から3万7000円ほどで発売された商品とみられます。

世界の球界を代表する大スターの妻の持ち物としては、どちらもかなり安価と言えるでしょう。"オシャレ"と"機能性"、"手頃な価格"を両立させた、真美子さんらしいコーディネートです」

妊娠期間を経て、めでたく大谷ファミリーに第2子が誕生。次はメジャー通算300本塁打の朗報まで待ったなしだ。