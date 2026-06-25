インド大使館主催・築地本願寺で無料ヨガ体験！ 「International Day of Yoga 2026」

記事ポイント 駐日インド大使館が2026年6月21日に築地本願寺でヨガイベントを開催テーマ「Yoga for Healthy Ageing」、参加無料・事前登録制インド・日本の文化交流の場でヨガを体験 駐日インド大使館が2026年6月21日に築地本願寺でヨガイベントを開催テーマ「Yoga for Healthy Ageing」、参加無料・事前登録制インド・日本の文化交流の場でヨガを体験

駐日インド大使館は、国連が定める「International Day of Yoga（国際ヨガの日）」を記念し、2026年6月21日（日）に東京・築地本願寺でヨガイベントを開催します。

参加費は無料で、事前登録制による朝1時間のヨガ体験です。

今年のテーマ「Yoga for Healthy Ageing（ヨガで健やかに年を重ねましょう）」のもと、身体・呼吸・心の調和を育む時間が設けられます。

「International Day of Yoga 2026」

日時：2026年6月21日（日）午前7時〜8時（開場：午前6時30分）会場：築地本願寺（東京都中央区築地3-15-1）参加費：無料（事前登録制）持ち物：ヨガマット

国際ヨガの日は、2014年にインドのナレンドラ・モディ首相が国連総会で制定を提唱し、177か国の賛同を得て国連が6月21日（北半球の夏至）を正式に制定した国際記念日です。

以来、毎年6月21日に世界各国でイベントが開催され、健康・調和・ウェルビーイングの推進を目的としたグローバルな取り組みの象徴となっています。

今回の会場である築地本願寺は、東京・中央区に位置する浄土真宗本願寺派の寺院です。

広々とした境内で、夏至の早朝という特別な時間帯にヨガを実践する場として選ばれています。

今年のテーマ「Yoga for Healthy Ageing」

世界有数の長寿国である日本にとって、今年のテーマ「Yoga for Healthy Ageing」は特に意義深い内容です。

長寿社会として知られる日本では、健康とは単に病気がない状態ではなく、年齢を重ねても心身ともにいきいきと、自分らしく充実した毎日を送ること--そのような豊かな視点で捉えられています。

ヨガは、そのような健やかで豊かな人生を支える実践として、多くの人々に親しまれています。

単なる運動にとどまらず、身体・呼吸・心の調和を大切にする実践として発展してきたヨガ。

現在では世界中の人々の日常生活に自然と溶け込んでいます。

インドと日本、ヨガを通じた深まるつながり

ヨガはサンスクリット語の「yuj（結びつける）」に由来し、インドで5,000年以上にわたり受け継がれてきた伝統的な智慧です。

ヨガを通じたインドと日本のつながりは年々深まっており、最近インドで開催された第1回世界ヨガサナ選手権では、インドと日本がともに上位を占めました。

日本においてヨガが真摯に取り組まれ、高いレベルで発展していることを示す成果です。

文化や国境を越えて広がったヨガは、今日では何百万人もの人々の日常に根付いており、今回のイベントはインドと日本の文化交流と相互理解を深める機会ともなっています。

参加申し込み方法

参加は事前登録制で、申込リンク（https://shorturl.at/HYfUf）から登録できます。

当日はヨガマットの持参が必要です。

参加費は無料で、午前6時30分に開場し、午前7時から午前8時までの1時間のプログラムです。

夏至の朝、築地本願寺という特別な空間で、5,000年以上の歴史を持つヨガの実践を体験できます。

今年のテーマ「Yoga for Healthy Ageing」のもと、身体と呼吸と心をひとつに整える朝の1時間を過ごせます。

「International Day of Yoga 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントへの参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

ただし事前登録制となっており、申込リンク（https://shorturl.at/HYfUf）または二次元コードからの登録が必要となります。

Q. 当日はどのような持ち物が必要ですか？

A. ヨガマットの持参が必要です。

開場は午前6時30分で、イベントは午前7時から午前8時まで築地本願寺（東京都中央区築地3-15-1）で行われます。

Q. 国際ヨガの日はいつ、どのように制定されましたか？

A. 2014年にインドのナレンドラ・モディ首相が国連総会で制定を提唱し、177か国の賛同を得て、国連が6月21日を国際ヨガの日として正式に制定しました。

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