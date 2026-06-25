25日（木）、アメリカの女子プロバレーボールリーグ「League One Volleyball（LOVB）」が、ミドルブロッカー蓑輪幸（30）の加入を発表した。公式Xが伝えている。

LOVBは2025年1月に新設されたアメリカの女子プロリーグで、現在は6チームが所属。2025-26シーズンは女子日本代表のリベロ小島満菜美がソルトレイクで、リベロの井上琴絵がオースティンでプレーするなど、日本人選手たちが活躍する新たな地としても注目を集めている。

フィリピン出身の蓑輪（旧名：アライジャダフニ・サンティアゴ）は、身長195センチの高さを誇るミドルブロッカーで、クラブキャリアではフィリピンのリーグでプレーした後、2018年に埼玉上尾メディックスに入団。2021-22シーズンはV.LEAGUE DIVISION１ WOMENのブロック賞、翌シーズンには同ベスト6に選出された。

2023年にJTマーヴェラス（現・大阪マーヴェラス）へ移籍。2023-24シーズンはチームの準優勝に貢献し、自身も敢闘賞にスパイク賞、ブロック賞、ベスト6の4冠を達成した。2025-26シーズンはデンソーエアリービーズでプレーし、大同生命SV.LEAGUE WOMENのレギュラーシーズン43試合に出場。合計で456得点を挙げた。

計8シーズンにわたり日本でプレーし、新天地にアメリカを選んだ蓑輪。高さや技術を武器にどのような快進撃を見せるのか、新たな挑戦に注目が集まる。