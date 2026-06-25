大手すしチェーン「はま寿司」の店舗で迷惑行為の動画を撮影したとして、6月3日に威力業務妨害の疑いで逮捕された埼玉県毛呂山町の無職・新西悠太氏（43）。“迷惑系TikToker”として世間に名が知れ渡ったが、早くも配信活動を再開させているようだ。

「新西氏は5月27日に埼玉県鶴ケ島市内の店舗で、注文した寿司に食器用洗剤の容器に入った液体をかける様子を撮影。その動画をSNSに投稿し、運営会社は苦情の対応を強いられるなど業務を妨害されました。新西氏は調べに対して、『SNSの再生回数を増やしたかった』と供述していたそうです」（全国紙社会部記者）

報道各社によれば、6月23日に川越区検は新西氏を略式起訴し、川越簡裁は罰金50万円の略式命令を出したという。

そんな新西氏はすでに釈放されたのか、翌24日にTikTokとインスタグラムを更新。今度は「くら寿司」と思われる店舗で寿司を食べる様子を撮影し、その動画をそれぞれのアカウントで公開している。

30秒に及ぶ本動画では、手掴みで寿司を皿からテーブルの上に移し、皿にしょうゆをかけていた新西氏。次に皿を持ちながら、テーブルの上に置いた寿司を手掴みで持ち上げ、しょうゆを付けずに口に運ぶというシュールな行動をとっていた。TikTokのコメント欄では、《反省なんかしてないさ。だらしないのが俺さ》ともつづっていたが……。

あるWEBメディア記者は言う。

「25日に投稿された動画では、6月11日から22日にかけて留置所での生活や自身の心境をつづった“反省ノート”を公開。この動画には罰金50万円の納付書も映っており、納付期限は『7月7日』と記されていました。

さらに新西氏は同日に5時間近くTikTokでライブ配信も行っていましたが、あまり反省しているようには見受けられませんでしたね。配信では“企業様、働かせてください”と懇願したり、“明日スシローに行きます”“またマグロを食べたいと思います”と宣言したりする一幕も。不安定な発言の数々に、再び問題を起こさないか懸念が広がっています」

新たな“寿司動画”はさっそくXでも拡散され、次のように不安視する声が上がっている。

《ほんと懲りてないね》

《食べ方汚すぎてびっくりする》

《まだやってんの？！ てか出禁にすらなってないんだ…》（すべて原文ママ）

ある週刊誌記者は言う。

「既婚者の新西氏には小学生の子供もいるようですが、経済的な理由で現在は施設に預けられていると聞きました。今のアパートに引っ越してきてからは、生活資金は妻に頼っていたとか。新西氏は料理や家事などを担当していたそうですが、アパートのベランダには紅白の般若のお面が飾られているなど不思議な部分もあったそうです」

これまでもハンバーガーをトイレに流す、卵のパックを踏み潰すなど食べものを粗末に扱う動画を投稿してきた新西氏。「はま寿司」での“洗剤ぶっかけ”動画は警察も動いたが、家族のためにも真っ当に過ごしてほしいものだ。