不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、大和証券によるオリックス銀行買収というニュースを取り上げ、不動産投資家への影響と今後の向き合い方について論じた。



オリックス銀行は長年、サラリーマン投資家によるアパート経営を支えてきた金融機関だ。年収700万円超で一定の属性がある層を中心に融資実績を積み重ね、新築アパートや新築ワンルームマンションを購入する際の有力な選択肢として広く認知されてきた。木村氏はその存在を「不動産投資家の友達のような存在」と表現する。



今回の買収を受けて木村氏が注目するのは、証券会社という体質の問題だ。元来、証券会社は保守的な性格を持ち、融資姿勢が硬くなる可能性があるという。ただちに個人向けアパートローンが全面停止になるとは考えにくいが、審査基準が厳格化したり、融資条件が変化することで実質的に借りにくくなる展開は十分あり得ると指摘する。



さらに木村氏は、大和証券が不動産金融機関を買収したもう一つの狙いとして、不動産の証券化という方向性を挙げる。ファンドやリートを通じた証券化商品が中心になれば、個人向けアパートローンの比重が下がる可能性もあるとみている。



影響が出やすいのは収支がギリギリの区分マンション投資だ。ワンルームマンションはもともと赤字を前提とした収益構造になりやすく、融資条件が変われば成立しにくくなる。新築アパートに関しても、利回りが低い物件ほど金利変動の影響を受けやすく、高い利回りを追求することの重要性が増すと木村氏は言う。



木村氏が対策として語るのは、融資エリアを広げて物件を探す姿勢だ。遠隔地への投資に不安を感じる声は多いが、実際には管理会社が機能していれば現地に頻繁に足を運ぶ必要はない。空室対策も遠隔で対応できる方法があり、「距離の不安」の正体を掘り下げれば、多くは解消できる問題だと言い切る。重要なのは距離ではなく、管理会社の質と運営の知識だという。



アフタートークでは、直近1カ月で利回り7%超の新築アパートを複数成約させたコミュニティ内の事例が共有された。関西から関東、関東から東海といった広域投資の実例を交えながら、エリアを固定しない柔軟な物件探しが今の時代に求められるという話で締められた。買収後の融資環境がどう変わるのか、その読み方と具体的な動き方を、木村氏の解説で確かめてほしい。



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