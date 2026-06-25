「意外と知らない」群馬の上空は米軍が管理している？移住者が語る「闇」が深すぎた

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「群馬に移住してはじめて知った『群馬の闇』がヤバすぎた」と題した動画を公開した。群馬県に移住して2ヶ月が経つ元社会科教師のすぎやま氏が、住んでいる人すら意外と知らない群馬のディープな真実を5つに分けて解説している。



動画の冒頭ですぎやま氏は、群馬には空港がないことに言及し、その理由として「群馬の上空は米軍が管理している」という事実を提示する。東京の横田基地から広がる「横田空域」が群馬の上空を覆っており、日本の空でありながら自由に飛行機が飛べない状況になっているという。さらに、浅間山や草津白根山など有数の活火山が存在し、「地下マグマだらけ」であるため、いつ噴火するかわからないという自然の脅威についても触れている。



また、元社会科教師ならではの視点として、富岡製糸場や尾瀬、足尾銅山鉱毒事件など「教科書に出過ぎ」である点や、古墳が大量に存在し、埴輪が多数出土する歴史的背景を解説。さらに、高齢化率が日本一で「消えそう」と言われる南牧村の現状や、全人口の71.6%が運転免許を保有するほど「車がないと地獄」な交通事情など、現代の社会問題にも鋭く切り込んでいる。



すぎやま氏は、こうした交通の便の悪さや過疎化といった課題を逆手に取り、ネットがあればどこでも学べる通信制高校の設立を目指していると語る。群馬の知られざる一面を通じて、地方の歴史や抱える課題、そして新たな教育の可能性について考えさせられる内容となっている。