【サイボーグ009 ネメシス】本PV公開！ ED主題歌はスキマスイッチ『クライマル』に決定！
7月19日より配信開始となる『サイボーグ009 ネメシス』。本PVが公開、エンディング主題歌はスキマスイッチの『クライマル』に決定した。
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。
1964年7月19日に『少年キング』で連載開始されてから、各雑誌に30年以上も連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
このたび公開された本PVは、世界の平和を陰から支えてきた009／島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちを真っ向から否定し、新たなる力で世界を変えようと結成されたN009／グラビトン率いる「ネメシス」の面々との手に汗握る壮絶なバトルシーンが幾重にも交錯する映像となっている。
ゼロゼロナンバーサイボーグよりも強力な能力を持つネメシスナンバーサイボーグたちと繰り広げられる、9対9の壮絶なバトル。中でもひと際目を引くのは、重力を操りジョーを追い詰めるグラビトンの圧倒的な強さ。「俺たちは必要悪だ。正義のためには犠牲は避けられない」と彼なりの正義の裁きを下すその容赦のないやり方に、「君が殺すというのなら僕は全力で守ってみせる」とジョーは命懸けで立ち向かう。
そして、杏子が歌うオープニング主題歌『誰がために』に続き、エンディング主題歌はスキマスイッチの『クライマル』に決定。本作に寄せたコメントが到着している。
さらに、7／19（日）の配信を前に、前日の18日（土）に新宿バルト9にてキャスト登壇の先行上映会の開催が決定した。
ジョー役の梶裕貴、グラビトン役の中村悠一、フランソワーズ役の早見沙織が登壇予定。豪華声優陣によるアフレコ時の裏話や作品の見どころなど、ここでしか聞けないトークもたっぷりお届けされる予定だ。作品の魅力をいち早く体感できる、非常に貴重な機会となっている。また入場者全員にB2ポスターをプレゼントされる。ぜひこの機会にご来場を。
＞＞＞ED主題歌のスキマスイッチやキービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）石森プロ
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。
1964年7月19日に『少年キング』で連載開始されてから、各雑誌に30年以上も連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
ゼロゼロナンバーサイボーグよりも強力な能力を持つネメシスナンバーサイボーグたちと繰り広げられる、9対9の壮絶なバトル。中でもひと際目を引くのは、重力を操りジョーを追い詰めるグラビトンの圧倒的な強さ。「俺たちは必要悪だ。正義のためには犠牲は避けられない」と彼なりの正義の裁きを下すその容赦のないやり方に、「君が殺すというのなら僕は全力で守ってみせる」とジョーは命懸けで立ち向かう。
そして、杏子が歌うオープニング主題歌『誰がために』に続き、エンディング主題歌はスキマスイッチの『クライマル』に決定。本作に寄せたコメントが到着している。
さらに、7／19（日）の配信を前に、前日の18日（土）に新宿バルト9にてキャスト登壇の先行上映会の開催が決定した。
ジョー役の梶裕貴、グラビトン役の中村悠一、フランソワーズ役の早見沙織が登壇予定。豪華声優陣によるアフレコ時の裏話や作品の見どころなど、ここでしか聞けないトークもたっぷりお届けされる予定だ。作品の魅力をいち早く体感できる、非常に貴重な機会となっている。また入場者全員にB2ポスターをプレゼントされる。ぜひこの機会にご来場を。
＞＞＞ED主題歌のスキマスイッチやキービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）石森プロ
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