VC長野がクラブ名とロゴを変更へ 新クラブ名は信州松本トライデンツ

24日（水）、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、7月以降の社名およびクラブ名称の変更と、それに伴いチームロゴを一新することをクラブ公式サイトにて発表した。

2008年に「VC.NAGANO」として設立されたVC長野。2011年にVC長野トライデンツに名前を変え国内最高峰の舞台で戦ってきた。そして7月からは、クラブ名称は「VC長野トライデンツ」から「信州松本トライデンツ」、社名は「株式会社VC長野クリエイトスポーツ」から「株式会社トライデンツ」に変更となる。

長野県松本市のエア・ウォーターアリーナ松本でホームゲームを戦うことが多い状況もあり、松本もクラブ名へと組み込んだ形だ。

クラブは以下の通りコメントを発表している。

「永年にわたり『VC長野トライデンツ』として皆様からたくさんの愛と熱いご声援をいただき、活動を続けてこられたことに、心より深く感謝申し上げます。今回の変更を機に、日本最高峰の舞台でさらなる高みへと挑戦し、クラブ一丸となって勝利への執念と感動をお届けできるよう、決意を新たに邁進してまいります」

ロゴ変更は、チーム名である「トライデンツ（三叉の槍）」にちなみ、「地域」、「ファン」、「パートナー」の3つの力を表す3本の矢を表現している。クラブは新たなロゴのもと、地域に愛され、信州の魅力を全国・世界へ発信するクラブへと進化を続けていくとしている。

なお、新ロゴは7月から使用開始となる。