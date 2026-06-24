YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、「5万円台でこの完成度はヤバい！Google TV搭載プロジェクター『TCL A1s』の実力を試してみた」と題した動画を公開した。



今回取り上げているのは、Google TVを標準搭載したフルHD対応の家庭用プロジェクター「TCL A1s」。動画では、外観や使い勝手、映像品質、スピーカー性能、ゲーム用途での使用感などを実機で詳しくチェックしている。



TCL A1sは、600 ISOルーメンの明るさを備えたプロジェクターで、Netflixの公式ライセンスも取得済み。本体だけでNetflixやYouTubeなどの動画配信サービスを楽しめるため、別途ストリーミング端末を用意しなくても大画面コンテンツを楽しめる点が魅力だ。



映像テストでは、100インチの大画面にアニメや実写映像を投影。暗い部屋ではフルHDらしい精細感があり、色味も自然で見やすい映像を楽しめていた。明るい部屋ではやや白っぽさが出るものの、アニメやYouTubeなど明るいシーンが多いコンテンツであれば十分視聴できる印象だ。



また、8W×2の内蔵スピーカーによるサウンドも検証している。POP、Lo-Fi、JAZZなど複数ジャンルの音楽を再生しており、特に低音の迫力や音の厚みが印象的だった。プロジェクター内蔵スピーカーとしては音圧もしっかりしており、映画や音楽をそのまま楽しめるレベルに仕上がっている。



使い勝手の面では、オートフォーカスや自動台形補正にも対応。動画内では、プロジェクターの位置を動かした際に自動補正が作動する様子も紹介されており、設置後の調整に手間がかかりにくい点が確認できる。



終盤では、「Nintendo Switch 2」や「PlayStation 5」を接続してゲームプレイも実施。100インチの大画面でレースゲームやFPSゲームをプレイしており、迫力ある映像でゲームを楽しめる様子が収められている。



TCL A1sはバッテリー非搭載のため、使用時には電源接続が必要になる。一方で、本体上部にはハンドルを備えており、リビングから寝室へ移動させるような室内での持ち運びはしやすい。



5万円台という価格帯ながら、Google TV搭載、Netflix公式対応、フルHD映像、自動補正機能、そして迫力ある内蔵スピーカーまで備えた1台。自宅で手軽に大画面の映像体験を楽しみたい人にとって、有力な選択肢となりそうだ。



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