全勝継続中の男子日本代表がVNL第2週のメンバーを発表！
日本バレーボール協会は24日、ネーションズリーグ2026男子の予選ラウンド第2週、フランスラウンドに出場する日本代表メンバーを発表した。
ロラン・ティリ監督のもと、2大会ぶりのメダル獲得を目指す日本代表。予選ラウンド第1週の中国ラウンドは4戦全勝で終えた。第2週のフランスラウンドでセルビア代表、イラン代表、アメリカ代表、フランス代表と対戦する。
その第2週に向けては、第1週と同じ16人を選出。ミドルブロッカーの髙橋健太郎とアウトサイドヒッターの甲斐優斗をリザーブで登録している。
日本はフランスラウンドで、24日（水）20時半からセルビア代表との初戦を迎える。
■男子日本代表 VNL2026予選第2週メンバー（カッコ内は所属チーム）
▼セッター
深津英臣（ウルフドッグス名古屋）
永露元稀（広島サンダーズ）
▼オポジット
西田有志（大阪ブルテオン）
宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）
▼アウトサイドヒッター
大塚達宣（ミラノ／イタリア）
髙橋藍（ルブリン／ポーランド）
石川祐希（ジラート・バンク・アンカラ／トルコ）
富田将馬（大阪ブルテオン）
▼ミドルブロッカー
小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）
山内晶大（大阪ブルテオン）
西本圭吾（広島サンダーズ）
エバデダン ラリー（大阪ブルテオン）
▼リベロ
小川智大（ルブリン／ポーランド）
山本智大（大阪ブルテオン）
※リザーブ
甲斐優斗（大阪ブルテオン）
髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）