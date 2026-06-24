全勝継続中の男子日本代表がVNL第2週のメンバーを発表！

日本バレーボール協会は24日、ネーションズリーグ2026男子の予選ラウンド第2週、フランスラウンドに出場する日本代表メンバーを発表した。

ロラン・ティリ監督のもと、2大会ぶりのメダル獲得を目指す日本代表。予選ラウンド第1週の中国ラウンドは4戦全勝で終えた。第2週のフランスラウンドでセルビア代表、イラン代表、アメリカ代表、フランス代表と対戦する。

その第2週に向けては、第1週と同じ16人を選出。ミドルブロッカーの髙橋健太郎とアウトサイドヒッターの甲斐優斗をリザーブで登録している。

日本はフランスラウンドで、24日（水）20時半からセルビア代表との初戦を迎える。

■男子日本代表 VNL2026予選第2週メンバー（カッコ内は所属チーム）



▼セッター

深津英臣（ウルフドッグス名古屋）

永露元稀（広島サンダーズ）



▼オポジット

西田有志（大阪ブルテオン）

宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）



▼アウトサイドヒッター

大塚達宣（ミラノ／イタリア）

髙橋藍（ルブリン／ポーランド）

石川祐希（ジラート・バンク・アンカラ／トルコ）

富田将馬（大阪ブルテオン）



▼ミドルブロッカー

小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

山内晶大（大阪ブルテオン）

西本圭吾（広島サンダーズ）

エバデダン ラリー（大阪ブルテオン）



▼リベロ

小川智大（ルブリン／ポーランド）

山本智大（大阪ブルテオン）



※リザーブ

甲斐優斗（大阪ブルテオン）

髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）

