声優・悠木碧、1人5役で全キャラ担当 マガポケ漫画『異世界グルメで成り上がり無双』公式PV公開
『マガジンポケット』（マガポケ）にて連載中の漫画『異世界グルメで成り上がり無双』公式PVが公開された。アニメ「薬屋のひとりごと」猫猫役、「まどマギ」鹿目まどか役などで知られる声優・悠木碧がCVを担当している。
【動画】悠木碧、1人5役で全キャラ担当！公開された漫画の紹介映像
PVに出てくる「主人公・エノア」「白虎」「ティア」「ロマリア」「フェリ」全てのキャラクターを悠木1人で演じている。
■編集部・担当コメント
ショタボイスからお姉さんボイスまで色とりどりの声を出せる悠木碧さんに依頼したことですごく良いPVになりました！見事な演じ分けを楽しんでください！
■あらすじ
異世界に転生した少年エノアはSSランクスキル『キャンプ』を手に入れる！！ 追放された山奥で、のんびり気ままなキャンプ生活をするはずが、巨大火柱に超特大バケツが出現！！ このスキル…思った以上にヤバそう！？ 痛快・無双なキャンプライフが開幕！！！！
【動画】悠木碧、1人5役で全キャラ担当！公開された漫画の紹介映像
PVに出てくる「主人公・エノア」「白虎」「ティア」「ロマリア」「フェリ」全てのキャラクターを悠木1人で演じている。
■編集部・担当コメント
ショタボイスからお姉さんボイスまで色とりどりの声を出せる悠木碧さんに依頼したことですごく良いPVになりました！見事な演じ分けを楽しんでください！
■あらすじ
異世界に転生した少年エノアはSSランクスキル『キャンプ』を手に入れる！！ 追放された山奥で、のんびり気ままなキャンプ生活をするはずが、巨大火柱に超特大バケツが出現！！ このスキル…思った以上にヤバそう！？ 痛快・無双なキャンプライフが開幕！！！！
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