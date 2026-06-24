「規制が緩い日本にどんどん入ってくる」タイの外国人犯罪対策強化で浮き彫りになる日本の甘さに警鐘！「今すぐ規制強化しろ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【日本人も入国拒否】タイが外国人犯罪対策を強化！ブラックリスト16万人超‼入れない・滞在させない・逃がさない【移民×治安崩壊】」を公開した。動画では、タイが導入した強力な外国人犯罪対策を解説しつつ、規制の緩い日本への犯罪者流入リスクについて強い懸念を表明している。



動画冒頭、タイの入国管理局が「入れない・滞在させない・逃がさない」の3つを柱とする包括的な外国人犯罪管理対策を本格強化したことを紹介。ブラックリスト登録者が約17万人に達し、ビザ免除での入国者に対しても入念な面接を実施するなど、水際対策がかつてない規模で敷かれている現状を現地の報道データとともに解説した。



さらに、タイ国内でのビザ制度悪用への対策として、日本人であっても短期間に繰り返して入国する「ビザラン」が疑われる場合、入国審査が厳格化されていると指摘。「怪しまれたら現金の提示（約10万円）を求められる」とし、一般旅行者に対しても宿泊先や帰りの航空券を明示できるよう備えるべきだと注意を促した。



一方で、タイが厳しい規制を敷くことにより、「規制が緩い日本にどんどんそう言うやつらが入ってくる」と強い危機感を表明。隣の家でバルサンを焚くと逃げ出した害虫が自分の家に押し寄せる例えを用い、日本への犯罪者流入の危険性を分かりやすく警告した。また、日本政府がタイからの労働者受け入れを進めている現状についても、本当に優秀な高度人材はタイ国内に留まるため、日本には犯罪者予備軍のような不適格な人材が流れてくる可能性が高いと指摘した。



終盤では、欧米の移民政策の失敗に触れつつ、一部の政治家が利権のために外国人労働者や犯罪傾向のある外国人を受け入れていると日本の政治姿勢を厳しく非難。「日本を守るのは日本政府でなく、日本人です」と力を込め、国民一人ひとりがSNSで声を上げ、選挙を通じて意思を示し自衛していくことの重要性を強く訴えかけて動画を締めくくった。