土屋アンナ、過去の交際相手から受けた“デートDV”で大けが 別れ話で逆上され「鏡が落ちてきて…」
俳優でモデルの土屋アンナ（42）が23日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。過去に受けたデートDVを告白した。
【写真】「イケメンだなあ」わが子4人の“顔出し”集合ショットを公開した土屋アンナ
この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。身体的、精神的、社会的、性的、経済的など、さまざまな形の暴力として分類される。
土屋は身体的な暴力を振るう男性と交際していた時、対話での解決を図ったことも何度もあったというが、別れを切り出すと逆上されていたという。また「逆上して、ガーンと鏡のところにやられて、鏡が落ちてきて…それで13針縫うとかあったんですけど…」と実際に大けがにつながった経験を告白した。
土屋は「生命線が長くなったの」と冗談を飛ばしたが、関係を断ち切るまで「かなり時間かかった。やっぱ怖いんです。家に来られんじゃないかとか。こっちのメンタルが生きにくくなる」と振り返った。
【写真】「イケメンだなあ」わが子4人の“顔出し”集合ショットを公開した土屋アンナ
この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。身体的、精神的、社会的、性的、経済的など、さまざまな形の暴力として分類される。
土屋は身体的な暴力を振るう男性と交際していた時、対話での解決を図ったことも何度もあったというが、別れを切り出すと逆上されていたという。また「逆上して、ガーンと鏡のところにやられて、鏡が落ちてきて…それで13針縫うとかあったんですけど…」と実際に大けがにつながった経験を告白した。
土屋は「生命線が長くなったの」と冗談を飛ばしたが、関係を断ち切るまで「かなり時間かかった。やっぱ怖いんです。家に来られんじゃないかとか。こっちのメンタルが生きにくくなる」と振り返った。