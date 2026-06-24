マツコ・デラックス、父との関係を激白「ほとんど口きいてなかった」
タレントのマツコ・デラックスが、22日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』に出演。父との関係について口にする一幕があった。
【写真】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトークを繰り広げる
番組では「6月恒例！父の日インタビュー」と題したVTRを展開。VTR後、マツコは「なんかさ、最近の若い人ってさ、ご家族と仲がいい人多いよね」と切り出すと「親父なんて、ほとんど口もきいてなかったわ」と振り返った。
続けて「そんなもんよ、昔って。親父と口なんかきかないよね。家とかで2人きりになると、すごく困ったもん。怖かったし、共通の会話がないし。（今の人たちは）反抗期とかあるのかな？」と語っていた。
【写真】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトークを繰り広げる
番組では「6月恒例！父の日インタビュー」と題したVTRを展開。VTR後、マツコは「なんかさ、最近の若い人ってさ、ご家族と仲がいい人多いよね」と切り出すと「親父なんて、ほとんど口もきいてなかったわ」と振り返った。
続けて「そんなもんよ、昔って。親父と口なんかきかないよね。家とかで2人きりになると、すごく困ったもん。怖かったし、共通の会話がないし。（今の人たちは）反抗期とかあるのかな？」と語っていた。