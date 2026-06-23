オランダ戦で左膝を負傷した日本代表ＭＦ久保建英（２５）は２２日（同２３日）、ピッチでのランニングを再開。決勝トーナメント（Ｔ）以降の復帰が見込まれる久保の現状を、金川誉記者が「見た」。

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ピッチにいる久保の姿を見たのは、オランダ戦以来だった。米ナッシュビルにある日本代表の練習拠点。久保は芝の上で、ゆっくりと走り出した。スタッフに状態を説明するように、痛めた左膝に手を当てる場面もあった。時間にして約１５分。まだ強度的にはウォーキングから一歩前進した程度の軽いランニングだった。

先発したオランダ戦（１４日）の後半２５分、相手と激しく接触して左膝を負傷した。翌日にＭＲＩ検査を行い、第２戦のチュニジア戦（２０日）に帯同しないことが決まった。日本サッカー協会は診断名、全治は公表していないが、所属先のスペイン１部Ｒソシエダードのブレトス・スポーツディレクターは「Ｗ杯中に復帰できる可能性は十分にある」と軽傷を強調している。

現時点で軽めのランニングという状況では、３日後の１次リーグ最後のスウェーデン戦の欠場は確実だ。ただ、明るい兆しもある。１８日にチームがチュニジア戦の開催地メキシコ・モンテレイに出発する際、リハビリと見送りに練習場に来た久保は左足を引きずっていた。しかし、この日は練習前にチーム全員での写真撮影にも明るい表情で参加し、足を引きずる様子はなかった。着実に回復している様子は感じ取れた。

決勝Ｔに進めば、復帰の可能性は日ごとに高まる。最短で２９日（日本時間３０日）から始まる決勝Ｔ１回戦（３２強）までは残り７日間、７月４〜７日に行われる同２回戦までは１２日以上の猶予がある。

オランダ戦前、久保は自身２度目のＷ杯初戦に向け「前回は初めまして感がありましたけど、今はＷ杯に出て当たり前だって思えるくらいの選手になっている」と自信をのぞかせ、言葉通り中村のゴールをアシストする結果を残した。日本代表は久保不在を感じさせない内容でチュニジア（４〇０）に圧勝して、良い流れに乗っている。決勝Ｔに入ってからの勝負どころで、久保がまずは短時間でも攻撃の切り札として戻ることができれば、チームのムードはさらに高まる。久保の復帰が、森保ジャパンが掲げる世界一への挑戦を加速させる。

◆久保のオランダ戦ＶＴＲ 背番号８で右シャドー（１トップ後方）で先発。前半から堂安と連係して左ウィングのＦＷハクポに対応するなどハードワーク。０―１の後半１２分には左サイドに入っていき、エリア内左で小刻みなタッチでボールをキープし、最後はタイミングよく右足パスを送り、中村の同点弾をアシスト。左膝負傷で後半３０分に途中交代するまで攻守で存在感を示していた。