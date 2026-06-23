この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はらぺこグルメ道」が、「【山口県】宇部市/10日に一度は食べたくなる！クセになる絶品ナポリタンランチ！」を公開した。グルメライター兼YouTuberのひろろーが、山口県宇部市にあるパスタ専門店「ナポリタンTomato」を訪問。「10日に一度は食べたくなる大人のジャンクフード」をコンセプトに掲げる同店の魅力を紹介している。



動画では、看板メニューの「自家製ナポリタン」が登場。厨房で具材が炒められ、湯気を立てる茹でたてのパスタがソースと絡められる調理シーンも収められている。銀色の楕円皿に盛られた真っ赤なパスタに、ひろろーは「食欲がどんどんそそられる」と期待を寄せる。実食すると、「酸味がほとんどなくて、めちゃくちゃまろやか」と絶賛。数種類の食材をブレンドした完全オリジナルのソースと、食感を重視して作られたもちもちのパスタ麺の相性を堪能している。さらに、トッピングした炙りチーズと目玉焼きを絡め、とろける黄身で味が変化する様子を伝えた。



続いて、「和風ぺぺたま」を紹介。昆布と醤油ベースの和風の味わいに、ふわふわの溶き卵が全体をマイルドにまとめている。パスタに昆布を使う斬新な発想ながら、「自然においしい」「ナポリタンにも勝るとも劣らない」と高く評価した。



最後に、パスタのボリュームについて言及。量は5段階から選べるが、並盛（880円）でも十分な満足感が得られると説明。「大盛りにすると達成感がすごくて、それ以上はかなりの覚悟が必要」と過去に大盛りを諦めた自身の経験を交えつつ、初めての来店では並盛から試すことを推奨している。手頃な価格で本格的な味わいとボリュームを楽しめる一皿は、まさにクセになる大人のジャンクフードだ。