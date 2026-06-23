米加工食品の製造などを行うアルファー食品（島根県出雲市）は、特撮ヒーロー「ウルトラマン」とコラボレーションした「防災食セット マモル」を2026年6月29日から数量限定で順次発売する。

それに先だち、6月28日まで同社オンラインショップで予約受付を行っている。

科特隊の隊員証デザイン「防災メモ」同梱

誕生60周年を迎える「ウルトラマン」シリーズと、同じく創業60周年だという同社の節目を記念したコラボレーション。「備えることは、守ることだ。」とのメッセージを通じ、防災をより身近で前向きな行動として捉えてもらおうと企画したという。

賞味期限は5年間と長期保存可能な食品のセットで、通常商品の品質や仕様はそのまま、コラボレーション特別パッケージを採用する。また、科学特捜隊の隊員証デザインの「防災メモ」を同梱する。

セット内容は、個食タイプ「安心米」×9食（白飯3食、わかめご飯2食、ひじきご飯2食、舞茸と根菜のおこわ2食）。お湯または水を注ぐだけ、中にはスプーンが入っているほか、袋は容器になるためそのまま食べられる。

参考価格は5000円（税込）。

なお、同社オンラインショップのほか、同社 楽天市場店、ヤフー店、直販所（島根県出雲市大社町北荒木561）に加え、一部量販店でも取り扱う予定とのことだ。