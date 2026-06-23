OpenAI、元ホワイトハウス政策顧問のDean Ball氏を採用 - AI政策・ガバナンス強化 OpenAI、元ホワイトハウス政策顧問のDean Ball氏を採用 - AI政策・ガバナンス強化

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OpenAIがTrump政権のAI政策立案に携わった元ホワイトハウス上級政策顧問のDean Ball氏を採用する。同氏はこれまでホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)でAI・新興技術担当上級政策顧問を務め、Donald Trump(ドナルド・トランプ)政権初期のAI行動計画策定に深く関与してきた人物とされている。



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