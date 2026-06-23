ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > OpenAI、元ホワイトハウス政策顧問のDean Ball氏を採用 - AI政策・ガ… OpenAI、元ホワイトハウス政策顧問のDean Ball氏を採用 - AI政策・ガバナンス強化 OpenAI、元ホワイトハウス政策顧問のDean Ball氏を採用 - AI政策・ガバナンス強化 2026年6月23日 10時31分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ OpenAIがTrump政権のAI政策立案に携わった元ホワイトハウス上級政策顧問のDean Ball氏を採用する。同氏はこれまでホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)でAI・新興技術担当上級政策顧問を務め、Donald Trump(ドナルド・トランプ)政権初期のAI行動計画策定に深く関与してきた人物とされている。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 日立、先進AIでのモダナイゼーション加速などを目指しOpenAIとの連携強化 提供停止前の「Claude Fable 5」にCodexを指揮させたら、15年分のFacebookデータが一晩で地図になった OpenAI、IPO視野にS-1提出 - 上場時期は未確定ながら柔軟な選択肢を維持か