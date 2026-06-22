韓国Vリーグ女子のGSカルテックス・ソウルKIXXが、2026-27シーズンのコーチに川村慎二氏（48）と石井賢氏（27）が就任することを発表した。

川村氏は、パナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）でアウトサイドヒッターとして活躍したのち、現役引退後の2014-15シーズンにパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）の監督に。2019-20シーズンまで同チームに在籍し2022-23シーズンよりVC長野トライデンツの監督に就任した。今シーズンは開幕2連勝と好スタートを切ったがその後は苦しみ、シーズン途中の2月から休養。4月にはクラブからの退団が発表されていた。

現役時代セッターだった石井氏は、母校である東山高校をはじめ、京都橘大学やサントリーサンバーズでのコーチを経て、2024-25シーズンにはブルガリアのクラブの監督を務めた経験を持つ。今シーズンはSVリーグ女子のAstemoリヴァーレ茨城のコーチとして活動していた。

2名が加入するGSカルテックス・ソウルKIXXは、2025-26シーズンの優勝チーム。来シーズン、新たに加わった日本人コーチと共に連覇を目指す。