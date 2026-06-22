日本がイタリアに完敗で2連敗… ブラジルは今大会初黒星で全勝チームが消える【VNL女子2026】

21日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンド第2週が各地で行われた。

トルコ、フィリピン、タイの3カ国に分かれて行われているVNL2026女子の予選ラウンド第2週。21日に第2週の最終日を迎えた。

前日のドミニカ共和国代表戦で今大会初黒星を喫した日本代表は、FIVBランキング1位のイタリア代表と対戦。相手のサーブに対応できず、セットカウント0-3（21-25、23－25、18-25）で敗れた。

また、トルコラウンドではここまで7連勝だったブラジル代表が2勝5敗のドイツ代表相手に苦戦。2セットを先取されると、フルセットまで持ち込んだものの敗れて今大会初黒星を喫した。

この結果、予選ラウンド第2週までの8試合を終えて全勝のチームはいなくなるとともに、セット率の関係で7勝1敗のアメリカ代表が首位に立った。

開催国である中国代表と上位7カ国が出場するファイナルラウンドに向けて、予選ラウンドは残すところ1週。休養週を挟んだ後、7月8日（水）から第3週が始まる。

第3週を日本ラウンドで戦う日本は、7月8日（水）に日本ラウンド初戦でブラジルと対戦する。

■VNL女子2026 7月21日開催分結果



セルビア 1-3 アメリカ

（22-25、25-18、16-25、20-25）



ブルガリア 3-2 ウクライナ

（25-22、19-25、21-25、25-15、17-15）



チェコ 3-2 ドミニカ共和国

（17-25、24-26、25-18、31-29、15-10）



ベルギー 2-3 フランス

（25-17、20-25、21-25、25-18、15-8）



カナダ 3-2 ポーランド

（25-23、21-25、25-16、11-25、15-13）



日本 0-3 イタリア

（21-25、23-25、18-25）



ドイツ 3-2 ブラジル

（26-24、28-26、15-25、19-25、16-14）



タイ 0-3 オランダ

（23-25、22-25、15-25）



トルコ 3-2 中国

（25-21、26-28、23-25、25-16、15-12）



