ポケモンカードゲーム公認イラストレーター・おつまみ氏が、22日までにXを更新。イラストレーターを引退すると発表した。

おつまみ氏はポケモン関連のゲームやアプリ、アニメなどのイラストを手掛けてきた人気イラストレーター。この日、「今後の人生に思うところがあり、イラストレーターを引退しようと思います 今まで応援ありがとう」と発表した。

「立場や契約上…今すぐに何かが変わるわけでは無いし、これから出るお仕事もあります。有り難いことに今後もお仕事のご相談を…と言ってくださるクライアント様には感謝です」といい「故に潔く引退！廃業！アカウント削除！って感じでは無く『半引退』的な感じだけど、約11年の中で出来た繋がりを大切にしつつ本業としてではなく、副業にシフトしつつ緩やかに影を薄くして最終的には消えていきます」とした。

また「これからもたまに何か投稿すると思うけど、その時はたくさん反応してもらえたら嬉しい」とも。「自分のことを誰も知らない環境で何が出来て、何が出来ないのかを確認したい気持ちがすごいある」と思いを明かし「どこか別の世界で見掛けても、初めましてとして応援&仲良くしてくれたら嬉しいです」と呼びかけた。