脚本家・なるせゆうせい氏が、22日までに自身のXを更新。「ミラーフィッシャー症候群」と診断されたことを公表した。

舞台「明日、君を食べるよ」や舞台「弱虫ペダル」脚本、「ギャグマンガ日和」など人気作を手掛けてきたなるせ氏。この日、病室とみられる写真を公開し「皆様こんにちは、ご存知の方はすでにご存知ですが、私今、都内某総合病院に緊急入院しております」と報告した。

「何日も前から目のピントが合わず、眼科、脳神経外科、耳鼻科、総合内科等にたらい回しにあいつつも、原因不明。おそらくは自己免疫疾患。ミラーフィッシャー症候群という聞いたことない病名で、毎日うなされてます」と告白。

「片眼では幸世界が今の所見れるので、具合の良い瞬間にこうして投稿しております、とりあえず治療に専念します、治った時にはさらにパワーアップした状態で臨みたいと思います。病院で色々ネタも見つけましたw」と前向きにつづり「一言言いますと、健康第一！（写真は不安げな表情ですが、表情筋や神経が炎症起こしてまして、中身は熱いです、お許しください）」と呼びかけた。