絢香、お風呂場で熱唱する姿に反響「エコーが効いてて最高だね」「凄い声量ですね」
シンガー・ソングライターの絢香（38）が、21日までに自信のXを更新し、バスルームで熱唱する姿を披露した。
【動画】絢香、バスルームで熱唱
絢香は「昔から練習場所はバスルーム 響くから好き そして、右手に何かを持つとしっくりくる 笑」と、「OK! GO!」を歌う動画を公開。
「ツアーで一緒に歌えるの楽しみー！覚えてきてね！OK! GO!」と呼びかけた。
ファンからは「バスルーム！私もよく歌ってる 右手にブラシ？かわいいー」「エコーが効いてて最高だね」「凄い声量ですね」「ツアー楽しみすぎるなぁー」など、多数の声が寄せられている。
【動画】絢香、バスルームで熱唱
絢香は「昔から練習場所はバスルーム 響くから好き そして、右手に何かを持つとしっくりくる 笑」と、「OK! GO!」を歌う動画を公開。
「ツアーで一緒に歌えるの楽しみー！覚えてきてね！OK! GO!」と呼びかけた。
ファンからは「バスルーム！私もよく歌ってる 右手にブラシ？かわいいー」「エコーが効いてて最高だね」「凄い声量ですね」「ツアー楽しみすぎるなぁー」など、多数の声が寄せられている。