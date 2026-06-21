「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。Ｗ杯史上通算１０００試合目というメモリアルマッチを記録ずくめの大勝で制し、３大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。日本は２５日の１次リーグ最終戦で勝ち点３で３位につけるスウェーデンと対戦する。この日、オランダがスウェーデンに５−１で大勝。総得点の差で日本を上回り首位に立った。

記録ずくめの大勝となった。開始４分に鎌田大地の２戦連続ゴールで先制に成功した。開始４分での得点はＷ杯日本最速。中村が左サイドを切り込んで中央へクロス。ゴール前の混戦の中、鎌田が左足で合わせてゴールに流し込んだ。初戦でボランチだった鎌田を、シャドーポジションに上げた森保監督の采配が的中した形となった。

前半３１分に上田綺世のゴールで追加点をあげた。右サイドのペナルティエリアのラインから右足を振り抜くと、相手ＤＦの股を抜いてゴール左隅に。日本のエースが待望のＷ杯初得点をマークした。上田は両手を合わせて天を見上げ、喜びを噛み締めた。９割が日本サポーターが占めたスタジアムは大興奮。ウェーブが発生し、エースの得点を称えた。

後半２４分にＭＦ伊東のゴールで突き放した。この試合先発起用されたＭＦ田中の縦パスを、ＦＷ上田がワンタッチでＤＦの裏へ。鋭く抜けだした伊東がＧＫと１対１の状況を冷静に決めて、３点目をあげた。

後半３８分にＦＷ上田綺世がこの試合２点目となるヘディング弾を決めて４点目。１０年南アフリカ大会のデンマーク戦の３得点を上回る日本Ｗ杯史上１試合最多得点とした。右サイドを佐野からのクロスに体を目いっぱい伸ばして頭で合わせた。１試合２得点も日本史上初となった。

Ｗ杯第２戦は鬼門だった。過去７大会で１勝３分け３敗。自国開催だった０２年日韓大会のロシア戦（１−０）以来勝ち星がなく、０６年ドイツ大会のクロアチア戦は引き分け、１０年南アフリカ大会はオランダに敗戦、１４年ブラジル大会はギリシャに引き分け、１８年ロシア大会もセネガルに引き分け、２２年カタール大会はコスタリカに敗れていた。

初戦オランダ戦で主力の久保が左膝を負傷し、チュニジア戦は欠場。空調の効いていた初戦とは一転高温多湿の気候に、ピッチ状況の悪さなど難しい条件だったが、見事に勝利をもぎとった。

試合後、森保監督は「選手たちが相手がどうしてくるかわからないところでしたが、相手にとらわれず、自分たちのパフォーマンスをしてくれた。きょうのモンテレイのスタジアムもサポーターがたくさんきてくださって、大合唱で勇気づけてくださった。多くの方々が日本から念を送ってくれた」と振り返り、交代枠も使いながら勝利を収めたことに「Ｗ杯とはというところの経験を積みながら次にパワーアップしていくことが今日の試合できた」と手応えを口にした。

◇１次リーグ突破条件

各組上位２チームは自動的に決勝トーナメント進出が決定する。今大会から出場チームが４８に増えたことにより、決勝トーナメントは３２チームで争われることになり、各組３位１２チームのうち成績上位８チームも突破となる。優先順位は勝ち点、総得失点差、総得点数、フェアプレーポイント、最新ＦＩＦＡランク、過去のＦＩＦＡランクの順。