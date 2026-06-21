◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)

巨人・ウィットリー投手が中日打線を8回2アウトまでノーヒットに封じる快投を見せ本拠地初勝利。試合後にはヒーローカーでの思わぬ一幕を明かしました。

8回途中を1被安打、10奪三振、無失点と好投し自身2連勝。「うれしさが1番ある。いままで良かったり悪かったりが登板ごとに続いてきたので、前回から良い内容のまま行けたのがうれしい」と2試合続けての好投を喜びます。

好投の要因には「すべて内海さんのおかげ」と内海哲也投手コーチの名をあげ、「よく見てくれているし、何かパッと言ったことがだいたい自分にあてはまる。小さいことだが自分にとっては大きく、いい変化につながっている」と信頼を口にしました。

ヒーローインタビュー後にはヒーローカーに乗り場内を回りました。「アメリカでは(試合が終わって)5分後には忘れ去られている(笑)。日本ではもう少し余韻に浸れる時間が長いのがいい。ファンも温かくてすごくいい」と、日本ならではの風習に好感触の模様。

そのヒーローカーでは万歳三唱に最初は気づかず、途中から両手をあげていたウィットリー投手。「万歳を知らなかった。3回目で気づいたので、次からは3回ちゃんとやりたい」と、さらなる活躍と万歳のリベンジを誓いました。