◇W杯北中米大会1次リーグF組 オランダ 5―1 スウェーデン（2026年6月20日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、オランダ（FIFAランク8位）がスウェーデン（同34位）に5―1と大勝。今大会初勝利を飾り暫定首位に浮上した。14日（同15日）のチュニジア戦に5―1で大勝したスウェーデンは得失点差「＋4」を吐き出す形になる痛恨の大敗。25日（同26日）の日本戦に不安を残した。

試合終了後、ヒューストン競技場付近で落雷があったため、観客は屋内に待避するようにとのアナウンスがあった。場内の大型スクリーンにも同じ内容の“警告”が表示された。天気予報では試合終了から約1時間、雨が降るとされていた。

6万8777人の観衆はオランダのサポーターが圧倒的に多く、音楽に合わせて踊ったり歓声を上げるなど、競技場からの退出許可が出るまで祝勝ムードに包まれた。

スウェーデンの5失点はW杯での同国史上ワースト2位タイ。1950年ブラジル大会でブラジルに1―7で敗れたのが最多失点で、5失点は38年フランス大会でハンガリーに1―5、58年スウェーデン大会決勝でブラジルに2―5がある。大敗の上に早く帰れなくなったスウェーデンのサポーターには辛い一日となった。