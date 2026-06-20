北中米Ｗ杯に出場しているセネガル代表チーム内に不満が渦巻いているという。「スポーツニュース・アフリカ」によると同国連盟から選手に払われるはずのボーナスが未払い、パプ・チャウ監督の正式契約が済んでいないなど数々の問題が噴出。日本時間２３日にノルウェー戦を控えるが、同サイトは「チャウ監督は不安定なプロ意識とアマチュア的な組織の下でチームを率いなければならない」と指摘している。

報道によると、選手が不満を持つ要因の１つはボーナスの未払い。２５年アフリカ選手権優勝、Ｗ杯出場権獲得で連盟は賞金を受け取ったはずだが、選手には配分されていないという。ただアフリカ選手権では決勝モロッコ戦を延長で制したものの、ＶＡＲ判定をめぐって一度ピッチを去る前代未聞の行動をとったことから、アフリカ連盟（ＣＡＦ）はモロッコが３―０勝利で優勝との裁定を下している。

Ｗ杯期間中に不満を募らせているのが食事の面だという。米ニュージャージー州にベースキャンプを設けているが、アフリカ選手権時にチームを支えた専属シェフが経費削減のためか不在。提供される食事はトップ選手向けとはいえず、宿泊施設も満足いくものではなく「質素な環境に内心で落胆している」としている。

また元同国代表で２４年からチームを率いるチャウ監督については、大会前に５か月分の給与が未払いかつ当初の契約が満了していることが公になった。大統領が問題解決を保証するとまで言及したにも関わらず、いまだに新たな契約を正式に結んではいないという。連盟は重要な試合が控えていることを理由にしているというが、同サイトは「契約を更新するか、敗退したら低コストで解任するか判断するための打算なのか」と断じている。